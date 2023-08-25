Последнее сообщение с борта упавшего самолета Пригожина расшифровали

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Последнее сообщение, поступившее с борта упавшего самолета Embraer бизнесмена Евгения Пригожина, расшифровали. Его отправила бортпроводница Кристина Распопова в 17:40, пишет «МК».
Крушение бизнес-джета Embraer Legacy Евгения Пригожина произошло 23 августа. Среди пассажиров числились сам Евгений Пригожин и ключевой командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.
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