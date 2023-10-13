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Посольство РФ: Число погибших в Израиле россиян продолжает расти

13 октября 2023, 14:26
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти, сообщили «РИА Новости» представители посольства РФ в Изариле.
По словам представителей посольства, также продолжает расти число пропавших без вести граждан РФ. На сегодняшний день в дипведомстве зарегистрированы 12 пропавших.

По последним данным, в Израиле погибли четверо россиян. Личности троих из них удалось установить: 47-летний уроженец Балтийска, который почти всю сознательную жизнь прожил в Израиле; 34-летний мужчина из города Златоуст, который также прожил в Израиле с 14 лет и 20-летний волгоградец, который служил в израильской армии.


К тому же, не стоит забывать, что граждане России могут находиться и ​в плену у ХАМАС. Боевики заявляли, что взяли в заложники несколько десятков людей с двойным гражданством.

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#посольство
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#израиль
#погибшие
#палестина
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В Хабаровском крае школьницы заставили ученицу извиняться, стоя на коленях
13 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Viktor Aheiev

В школе № 16 в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае ученицы старших классов заставили извиняться ученицу, поставив ее на колени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В Сеть попало видео, где более взрослые девочки издевались и унижали ученицу. Они заставили девочку извиняться. Однако им этого оказалось недостаточно, они поставили девочку на колени и заставили сложить руки вместе и вымаливать прощение у одной из них.

Все это действие школьницы сопровождали различными угрозами и снимали на видео. По данному факту следственный комитет начал проверку. Оказалось, что в данной школе зафиксирован целый ряд подобных случаев детской жестокости.

Ранее также стало известно, что в Уфе одноклассники жестоко избили на уроке. Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками.

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«Отбиты селезенка и поджелудка»: Шестиклассницу жестоко избили одноклассники
Избитую одноклассниками шестиклассницу доставили в Уфу на вертолёте
13 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/SB Arts Media

Шестиклассницу, которую жестоко избили на уроке одноклассники, эвакуировали в Уфу на вертолёте, об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на Минздрав Башкирии.
Инцидент произошел в одной из школ деревни Савалеево. 

Как рассказала мать пострадавшей девочки, во время урока на неё набросились два одноклассника и жестоко избили. Школьнице отбили селезёнку и поджелудочную железу. Все тело девочки покрыто синяками. 

Сперва школьницу госпитализировали в реанимацию Кармаскалинской районной больницы. 11 октября её вертолётом отправили в республиканскую детскую больницу Уфы. Отмечается, что ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. 

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#школа
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На детской площадке в Петербурге нашли третьеклассника с переломом шеи
13 октября 2023, 14:16

Фото: iStock/monkeybusinessimages

На детской площадке в Санкт-Петербурге обнаружили девятилетнего мальчика с переломом шеи, сообщает «Фонтанка».
В настоящий момент сотрудники полиции пытаются разобраться, каким образом третьеклассник оказался в одиночестве. Предположительно, он пошёл туда гулять после школы и ударился об одну из металлических конструкций. 

Мальчика обнаружили накануне около 16:00 в микрорайоне Невский. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали перелом шеи и отравление неизвестным веществом.

Где находятся родители мальчика - в издании не уточнили.

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#отравление
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В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съёмки фильма
13 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/fabioderby

В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съёмки, потому что ей не заплатили гонорар, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, правоохранители приехали на вызов на Ходынский бульвар. Там они обнаружили квартиру, обставленную камерами и световыми приборами, двоих мужчин, а также саму 25-летнюю уроженку Башкортостана, которая вызвала полицию.

Она заявила, что выполнила свою работу, однако, деньги ей платить отказались. Полицейским пришлось просмотреть видеоматериал, чтобы убедиться, что актриса не врёт. 

Всех участников съёмочной группы забрали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 

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#деньги
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#съёмки
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При взрыве в афганской мечети погибли минимум 17 человек
13 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Leonid Ikan

При взрыве в афганской мечети погибли минимум 17 человек, еще 20 пострадали, об этом сообщил источник «РИА Новости».
Ранее стало известно, что взрыв прогремел у мечети в городе Пули-Хумри афганской провинции Баглан во время пятничной молитвы. 

По информации TOLOnews, взрыв произошел возле молитвенной комнаты Имама Замана. 

Причины взрыва в настоящий момент остаются неизвестными.

Напомним, ранее выпущенная палестинцами ракета упала рядом с мечетью имени Ахмата-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош. Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.

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#мечеть
#взрыв
#афганистан
#погибшие
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Боец ЧВК «Вагнер» вернулся с СВО и погиб в ДТП под Волгоградом
Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП под Волгоградом
13 октября 2023, 13:44

Фото: iStock/Anton Novikov

Боец ЧВК «Вагнер», вернувшийся со спецоперации в родной город Калач-на-Дону под Волгоградом, погиб в ДТП. Об этом сообщает региональный портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Волгоградской области.
Согласно сообщению, 43-летний мужчина вступил в ЧВК «Вагнер» добровольно. После возвращения со спецоперации он устроился на работу в такси. В ночь на 12 октября он попал в аварию на регулируемом перекрестке и погиб. Его пассажиру и водителю второго автомобиля потребовалась помощь врачей.

У погибшего поенного осталось двое детей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ.


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СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе
BFMTV: на севере Франции неизвестный убил учителя и ранил людей в школе
13 октября 2023, 13:03

Фото: iStock/zoka74

Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.

Данные о жертвах нападения не называются. 

Ранее сообщалось о том, что в Пензе молодой парень во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Молодая студентка неудачно упала и скончалась на месте, неделю не дожив до своего 18-летия. Тело девушки обнаружили другие студенты в пролете между этажами в здании общежития.

Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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#преподаватель
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Сухогруз с украинским зерном столкнулся со следовавшим из России судном
13 октября 2023, 11:58

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Согласно сообщению, столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из украинского порта Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, загруженное зерном. Оно шло с Кавказа в Россию и далее в израильский Ашдод. Уточняется, что палубы одного судна частично разрушена.

Также уточняется, что сухогрузы ходят под флагами Коморских островов и Панамы.

Накануне сообщалось, что правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.

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#сделки
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Сигнал «Режим» вводили в Ленобласти из-за неопознанного объекта в небе
13 октября 2023, 11:39

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Сигнал «Режим» вводили в Ленинградской области из-за обнаружения неопознанного объекта в небе. Однако через пол часа он удалился самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, объект был обнаружен силами противовоздушной обороны днем ранее в окрестностях Великого Новгорода. Утром около 9 утра воздушный объект двигался со скоростью 210 километров в час на высоте около 7,3–8,3 тысячи метров.

После обнаружения данного объекта был введен «Режим», в рамках которого гражданские самолеты сменили курс, а системы ПВО и воинские части пришли в боевую готовность. Однако вмешиваться не пришлось, так как объект пропал.

Накануне также сообщалось, что экипажи пяти пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, когда пролетали над территорий России.

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