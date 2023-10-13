Посольство РФ: Число погибших в Израиле россиян продолжает расти

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Число россиян, погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта продолжает расти, сообщили «РИА Новости» представители посольства РФ в Изариле.
По словам представителей посольства, также продолжает расти число пропавших без вести граждан РФ. На сегодняшний день в дипведомстве зарегистрированы 12 пропавших.
По последним данным, в Израиле погибли четверо россиян. Личности троих из них удалось установить: 47-летний уроженец Балтийска, который почти всю сознательную жизнь прожил в Израиле; 34-летний мужчина из города Златоуст, который также прожил в Израиле с 14 лет и 20-летний волгоградец, который служил в израильской армии.
К тому же, не стоит забывать, что граждане России могут находиться и в плену у ХАМАС. Боевики заявляли, что взяли в заложники несколько десятков людей с двойным гражданством.
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По последним данным, в Израиле погибли четверо россиян. Личности троих из них удалось установить: 47-летний уроженец Балтийска, который почти всю сознательную жизнь прожил в Израиле; 34-летний мужчина из города Златоуст, который также прожил в Израиле с 14 лет и 20-летний волгоградец, который служил в израильской армии.
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Евгения Парфентьева