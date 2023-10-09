Посольство РФ сообщило о гибели россиянина в Израиле в результате атаки ХАМАС

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Один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну. Об этом сообщает российское посольство.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.
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Екатерина Коршунова