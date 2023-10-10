Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле. 

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Посол РФ в Израиле сообщил о том, что есть подтвержденные данные о гибели еще одного российского гражданина в Израиле.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Восток.
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Екатерина Коршунова