Пострадавшая девочка в теракте на Крымском мосту потеряла память

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14-летняя девочка потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.
После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.
Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.
Девочку на вертолёте доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Состояние стабильное, но тяжёлое.
Ребёнка сопровождает Алёна Шестакова — сестра погибшей Натальи Кулик, матери девочки. Вместе с ней — её супруг Сергей. Их семья ехала впереди на другой машине, пишет Mash.
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Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.
Ребёнка сопровождает Алёна Шестакова — сестра погибшей Натальи Кулик, матери девочки. Вместе с ней — её супруг Сергей. Их семья ехала впереди на другой машине, пишет Mash.
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Мария Фирсова