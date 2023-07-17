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Пострадавшая девочка в теракте на Крымском мосту потеряла память

17 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/VILevi

14-летняя девочка потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.
После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.

Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.


Девочку на вертолёте доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Состояние стабильное, но тяжёлое.

Ребёнка сопровождает Алёна Шестакова — сестра погибшей Натальи Кулик, матери девочки. Вместе с ней — её супруг Сергей. Их семья ехала впереди на другой машине, пишет Mash.

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#Крым
#Крымский мост
#теракт
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Санавиация доставила девочку, пострадавшую во время теракта на Крымском мосту, в Краснодар
17 июля 2023, 12:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

14-летняя девочка, которая лишилась родителей и пострадала во время теракта на Крымском мосту, доставлена в больницу Краснодара.
Об этом рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
 
Девочка находится в сознании, её состояние оценивается как средней степени тяжести. С ней работают психологи.

Ранее сообщалось, что пострадавшая  потеряла память и не может вспомнить имена своих родителей.

После подрыва авто девочка-подросток не понимала, что происходит, несмотря на то, что фактически лежала на телах родителей, и рвалась к маме, думая, что та жива, пишет Shot.

Врачи увели её в машину скорой, убедив, что родители находятся в другой машине. На момент госпитализации у ребёнка оставалась амнезия.

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Пострадавшая девочка в теракте на Крымском мосту потеряла память
#Крым
#Крымский мост
#теракт
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В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
17 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

12 июля в детском саду 3-летняя девочка попила из бутылки, которую она нашла в шкафчике в раздевалке.
Выпитая жидкость оказалась растворителем. Врачи диагностировали у ребёнка термический ожог ротовой полости.
 
По данным прокуратуры Свердловской области, девочка добралась до шкафчика, где хранились потерянные вещи. Растворитель туда могла убрать воспитательница в мае, когда в детсаду красили игровое оборудование.
 
Прокуратура начала проверку.

Ранее в Китае казнили воспитательницу детского сада за то, что она подсыпала нитрит натрия в кашу детям. Приговор привел в исполнение народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань.

Из сообщения следует, что обвиняемая Ван Юнь была воспитательницей в детском саду, где она поссорилась с одним из преподавателей. Тогда она решила отомстить обидчику. 27 марта 2019 года она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы, после чего 25 из них попали в больницу с отравлением. Позже один ребенок скончался.

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#детский сад
#ребёнок
#отравление
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Под Талдомом задержали двух создавших нарколаборатории приезжих
17 июля 2023, 11:11

Фото: Istockphoto / Roman Didkivskyi

Подмосковные полицейские задержали наркодельцов в деревне Карманово Талдомского городского округа. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанные – 22-летний житель Орла и 32-летний ранее судимый житель Волгоградской области. Их подозревают в незаконном изготовлении и хранении наркотиков для дальнейшего сбыта.
«Полицейские получили оперативную информацию и установили, что орловчанин арендовал частный дом в деревне Карманово для создания лаборатории по производству N-метилэфедрона. Там оперативники обнаружили и изъяли пластиковую банку с порошкообразным веществом коричневого цвета, 150-литровую бочку и 18 ёмкостей с жидкостями, а также приспособления для перемешивания и розлива», – пояснила Татьяна Петрова.
Эксперты выяснили, что изъятый порошок содержит наркотик N-метилэфедрон. Позже полицейские выявили в Тверской области ещё одну лабораторию, где подозреваемые производили наркотики. 
«При обыске бани в садовом товариществе у деревни Притыкино следователи изъяли пластиковую ёмкость и 14 пакетов с порошкообразным веществом, а также ёмкости общим объемом около 200 л с различным содержимым, весы и электромешалку», – добавила Петрова.
Помимо этого, по её словам, были изъяты мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей незаконную деятельность задержанных. Согласно результатам исследования, часть порошка содержит N-метилэфедрон. 
 
Один из злоумышленников рассказал, что полгода занимался изготовлением наркотиков для продажи через тайники-закладки. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и попытке сбыта наркотических средств. Судом заключил подозреваемых под стражу.

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#Московская область
#Подмосковье
#наркотики
#полицейские
#Талдом
#преступники
#Татьяна Петрова
#уголовное дело
#МВД
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Медики рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/Pornpak Khunatorn

14-летняя пострадавшая в сознании и дышит самостоятельно.
Shot пишет, что у подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
 
С пострадавшей работает консилиум из врачей. Если позволит состояние девочки, её на вертолёте доставят из Темрюка в Краснодар. Санавиация уже вылетела.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#Крымский мост
#ЧП
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Белгородские власти займутся похоронами погибших при ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 10:33

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти Белгорода возьмут на себя расходы на похороны погибших жителей Белгородской области при атаке на Крымский мост. Об этом Гладков сообщил во время оперативного совещания.
Отмечается, что семьи погибших, а также раненая девочка, которая, по предварительным данным, имеет ранение средней тяжести, получат выплаты. 

Гладков дополнил, что о состоянии пострадавшей девочки ему будет докладывать министр здравоохранения Андрей Иконников. Уточняется, что при необходимости ребенка могут транспортировать в Москву для лечения.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#Гладков
#Белгородская область
#погибшие
#ЧП
#Крымский мост
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В Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом
17 июля 2023, 10:30

Фото: iStock/conejota

Автомобиль Renault Logan и пассажирский автобус, где находились 15 человек, столкнулись на 344 км дороги Серов — Екатеринбург.
По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, автобус двигался по маршруту №509 из Краснотурьинска в Екатеринбург.

Водитель Renault Logan хотел развернуться и перестроиться. В момент маневра он врезался в автобус, который ехал по своей полосе в попутном направлении. Водитель Renault Logan погиб на месте.
 
Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

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#ДТП
#авария
#автобус
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В Южной Корее погибли 40 человек из-за наводнений
17 июля 2023, 09:50

Фото:istockphoto/HStocks

Южнокорейский президент Юн Сук Ель призвал к пересмотру национальной готовности из-за экстремальных погодные условий, которые становятся «обычным явлением».
The Guardian сообщает, что южно-корейские спасатели извлекли 13 тел из затопленного дорожного туннеля. Общее число погибших в результате наводнений и оползней, которые вызвали проливные дожди, выросло до 40 человек.
 
Проливные дожди прошли в центральных и южных регионах Южной Кореи с четверга. Министерство внутренних дел сообщает, что 9 человек пропали без вести и 34 ранены. Тысячи людей эвакуированы.

Также непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В поселке Новомихайловское Туапсинского района на глазах у местных жителей потоки воды смыли пешеходный мост.

В регионе снова объявлено штормовое предупреждение. На территории Туапсинского района все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, передает сетевое издание VK Press. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой не выезжать на дороги: они залиты водой.
 
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#Южная Корея
#наводнение
#климат
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В Красноярском крае туристка погибла после удара молнии
17 июля 2023, 09:24

Фото:istockphoto/Remains

16 июля 14 туристов отправились в поход в природный парк «Ергаки», четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они были на высоте 400 метров, началась гроза.
От удара молнии альпинистка погибла, а двое мужчин получили травмы ног. Четвертый альпинист не пострадал. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
 
На месте ЧП работают сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.

Ранее в Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, а его друг пострадал.

Несовершеннолетние приятели пасли коров, когда погода резко испортилась, начался дождь с грозой. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».

Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал.

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#ЧП
#альпинизм
#молния
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Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку-подростка доставили в больницу Темрюкского района
17 июля 2023, 09:13

Фото:iStock/sudok1

Девочка-подросток, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, госпитализирована в реанимационное отделение Темрюкской центральной больницы.
«Да, в реанимационном отделении», — сообщили в приёмном отделении больницы, пишет РИА Новости.
Сколько времени 14-летняя девочка проведет в реанимации не сообщается. По предварительным данным, у подростка закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков.
При этом он уточнил, что родители ребенка погибли. По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крымский мост
#ЧП
#Крым
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