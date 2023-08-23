Пострадавшая при нападении мигранта в Нахабине рассказала, что тот хотел её добить

Жительница посёлка Нахабино Фаина Рязанова, на которую во время тренировки напал мужчина, поделилась с журналистами подробностями ЧП. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что агрессивному мужчине не понравились шорты, в которых девушка совершала утреннюю пробежку. Поэтому он ударил её кулаком в лицо.
«Вышла на пробежку, смотрю – навстречу вышел парень, заслоняет дорогу, пытается что-то сказать. Я снимаю наушник, он начинает наезжать: «Что вы тут бегаете? Почему вы так одеты?» Я начинаю отходить, он меня берёт за руку и по лицу ударяет со всей силы. У меня сразу слёзы – больно. Начинаю убегать, ищу людей, чтобы найти помощь», – поделилась девушка.В это время прохожий отвлёк внимание нападавшего, и Фаина поспешила домой.
«Он пошёл в мою сторону. По камерам видно, что он дошёл почти до моего дома. Я уже очень быстро бежала, потому что думала, что он догонит. Мне кажется, он был готов добить меня, если бы я немножко задержалась», – считает пострадавшая.Позже в МВД сообщили, что после поступления в полицию сообщения об инциденте мужчину задержали. Как пишет Telegram-канал Shot, нападавшим оказался 20-летний мигрант. Год назад он лечился в психиатрической больнице, так как слышал голоса в голове.
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Лора Луганская