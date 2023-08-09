Пострадавшего при пожаре в красногорской многоэтажке госпитализировали

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Пожар на улице Подмосковный бульвар в Красногорске ликвидирован. Пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Пострадавший в результате пожара госпитализирован в Красногорскую больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – информировали в министерстве.Ранее сообщалось, что пожар начался в двухкомнатной квартире дома №8 около 14 часов. Горели личные вещи. Единственным пострадавшим стал хозяин квартиры.
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