Пострадавшего в конфликте с приятелем иноагента Понасенкова частично парализовало

.istockphoto/sudok1
«112» сообщает, что у пострадавшего парализовало левые руку и ногу
Пострадавший в конфликте с юристом блогера Евгения Понасенкова (признан иноагентом) Олег Дибров частично парализован.
У 55-летнего бизнесмена диагностировали левосторонний гемипарез: у мужчины нарушены движения в руке и ноге слева.
Врачи фиксируют небольшие улучшения в состоянии пациента. Он находится в глубоком оглушении, но порой реагирует на команды, сжимает руку или может поморгать глазами. Из-за установленной трахеостомы нет возможности понять, насколько пострадала речь.
Конфликт между блогером Евгением Понасенковым, юристом Рамисом Зариповым и Дибровым случился 6 июня в Хамовниках. Сначала мужчины пытались уйти от пристававшего к ним незнакомца, а потом Зарипов толкнул его. После чего он упал на асфальт и ударился головой.
Ранее сообщалось, что установлена личность прохожего, которого толкнул друг иноагента Понасенкова. По данным Shot, юриста потеряли родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Примерно в восемь вечера мужчина, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с историком Евгением Понасенковым, признанным иноагентом, и его приятелем, юристом Рамисом Зариповым.
У 55-летнего бизнесмена диагностировали левосторонний гемипарез: у мужчины нарушены движения в руке и ноге слева.
Врачи фиксируют небольшие улучшения в состоянии пациента. Он находится в глубоком оглушении, но порой реагирует на команды, сжимает руку или может поморгать глазами. Из-за установленной трахеостомы нет возможности понять, насколько пострадала речь.
Ранее сообщалось, что установлена личность прохожего, которого толкнул друг иноагента Понасенкова. По данным Shot, юриста потеряли родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Примерно в восемь вечера мужчина, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с историком Евгением Понасенковым, признанным иноагентом, и его приятелем, юристом Рамисом Зариповым.
Мария Фирсова