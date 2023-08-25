Пострадавшие в ДТП в Калуге находятся в стабильном состоянии

Фото: kremlin.ru
Пострадавшие в ДТП в Калуге, в котором пьяный водитель снес 10 человек на автобусной остановке, находятся в больнице в стабильном состоянии, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Напомним, 24 августа в центре Калуге водитель влетел в толпу людей на автобусной остановке. Автомобиль также протаранил несколько магазинов рядом. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Он также отметил, что в настоящий момент обсуждается вопрос эвакуации некоторых пациентов в федеральный медицинский центр НМХЦ им. Н. И. Пирогова.
Читайте также:
Жителя Калининградской области будут судить за госизмену за попытку вступить в ВСУ
СК: Двое полицейских пострадали при задержании нелегала в Хабаровске
Bild: В горах Германии сняли на камеру «человека-волка»
«Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой», - прокомментировал ситуацию Шапша.
Читайте также:
Жителя Калининградской области будут судить за госизмену за попытку вступить в ВСУ
СК: Двое полицейских пострадали при задержании нелегала в Хабаровске
Bild: В горах Германии сняли на камеру «человека-волка»
Евгения Парфентьева