Пострадавший при нападении подростка в ростовской школе находится в реанимации

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Пострадавший при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области мужчина прооперирован, сейчас он в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
«Человек, который получил проникающие ранения, был доставлен в больницу в Таганроге. Больной прооперирован. В настоящее время находится в реанимации, у него медикаментозный сон. Состояние средней тяжести», - рассказал Кобзев.
Он также добавил, что другим двум пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Госпитализация им не понадобилась.
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Элина Позднякова