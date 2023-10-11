Пострадавший в столкновении поездов метро машинист доставлен в больницу

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Машиниста, который был зажат в кабине одного из поездов, столкнувшихся на станции «Печатники», удалось извлечь. Сотрудники экстренных служб передали его медикам.
По предварительным данным, всего в результате столкновения поездов пострадали четыре человека. Кроме машиниста, это еще две женщины и подросток, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Всем им оказана надлежащая медицинская помощь.
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Александр Бойцов