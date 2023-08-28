Пострадавшим в результате пожара в Красногорске предоставят временное жильё

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Власти Красногорска предоставят временное жильё людям, квартиры которых пострадали при пожаре на улице Пионерской. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Дмитрий Волков.
«Мы составляем списки тех, кому необходимо временное расселение. С удовольствием это сделаем. Экспертизу проведут с нашим фондом капремонта. Конечно, к отопительному сезону мы восстановим крышу. Сейчас с управляющей компанией проверим списки тех, у кого пострадали квартиры – где-то затопило, где-то повреждена мебель. С этими жителями будем на связи, в том числе с семьями с детьми. Конечно, без крыши над головой они не останутся», – заверил Волков.Пожар произошёл утром в четырёхэтажном доме №1 на улице Пионерской. Позже его потушили на площади 900 кв м. В тушении участвовали 79 человек, было задействовано 25 единиц техники. Спасатели эвакуировали около 30 жителей, в том числе пятерых детей.
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