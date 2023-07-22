Пострадавший при ЧП катера в Финском заливе скончался в больнице

Фото: Фотобанк Московской области
Человек, пострадавший при затоплении катера в Финском заливе, скончался в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В пятницу, 22 июля, стало известно о затоплении катера в Финском заливе. Предварительно, все находящиеся на судне были спасены. Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В следственном управлении уточнили, что в Финском заливе затонула моторная яхта «Карвер 41» с девятью людьми на борту.
По одной из версий, причиной происшествия могла быть лопнувшая выхлопная труба яхты.
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В следственном управлении уточнили, что в Финском заливе затонула моторная яхта «Карвер 41» с девятью людьми на борту.
«В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», — цитирует агентство текст сообщения.
По одной из версий, причиной происшествия могла быть лопнувшая выхлопная труба яхты.
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Диана Аванесян