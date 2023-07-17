Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку-подростка доставили в больницу Темрюкского района

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Девочка-подросток, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, госпитализирована в реанимационное отделение Темрюкской центральной больницы.
«Да, в реанимационном отделении», — сообщили в приёмном отделении больницы, пишет РИА Новости.Сколько времени 14-летняя девочка проведет в реанимации не сообщается. По предварительным данным, у подростка закрытая черепно-мозговая травма.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков.При этом он уточнил, что родители ребенка погибли. По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
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Мария Фирсова