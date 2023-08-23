Потерпевший крушение самолет может принадлежать Пригожину

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Частный самолёт, потерпевший крушение в Тверской области может быть связан с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Тела четырех погибших пассажиров борта уже найдены. По предварительным данным, в самолете находились десять человек.
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