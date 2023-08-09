Потерявшуюся в тайге девочку нашли живой

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Двенадцатилетняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае более суток назад, найдена живой. Об этом сообщается в Telegram-канале главка МЧС по региону.
В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.
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