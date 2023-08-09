Потерявшуюся в тайге девочку нашли живой

В результате взрыва здания с пиротехникой вблизи Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде восемь человек пропали без вести. Погибшие под завалами не найдены, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Число пострадавших увеличилось до 60 человек.