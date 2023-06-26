Потушен пожар в многоэтажке в Королеве, при котором погибли два человека

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25 июня в 21:13 оперативное управление МЧС региона получило сигнал о пожаре на улице Пионерской в городе Королев. К 22:23 пожарным удалось локализовать огонь на площади 44 квадратных метров. В 22:45 основной очаг пожара был потушен, а к 23:41 были устранены все последствия инцидента. На тушение пожара были направлены 61 спасатель и 19 единиц специальной техники.
В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (непредумышленное причинение смерти двум лицам). По данным прокуратуры Московской области, поджог рассматривается как одна из вероятных причин пожара.