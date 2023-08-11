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Повреждённые взрывом в Сергиевом Посаде образовательные учреждения откроют 1 сентября

11 августа 2023, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Две школы, повреждённые в результате взрыва в Сергиевом Посаде, будут отремонтированы к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном штабе, который провёл на месте ЧП.
«Нам важно оперативно устранить все последствия аварии. Незначительно пострадали две школы. К 1 сентября мы там всё сделаем. Сильнее повреждения оказались в техникуме - там больше окон, но тоже всё поправимо», – отметил глава региона.
Взрывной волной были повреждены спорткомплекс «Луч», МУП «Водоканал», школы №19 и №21, а также Сергиево-Посадский колледж, который осмотрел губернатор.

«Я хочу поблагодарить руководство и всех, кто с первого момента включился, провёл все важные мероприятия. До 1 сентября мы проведём здесь все необходимые восстановительные работы», – сказал Воробьёв сотрудникам.
По словам директора Сергиево-Посадского колледжа Галины Носыревой, никто из её сотрудников не пострадал. Не повреждена и техническая база образовательного учреждения.
«Когда произошёл взрыв, в нашем учебном корпусе находились 32 человека, в основном это персонал. Мы все в течение нескольких секунд эвакуировались, обесточили здание. На следующий день вышли на работу, собрали стекла, всё отмыли, провели уборку. Надеюсь, будем полностью готовы начать новый учебный год в штатном режиме», – сказала Носырева.
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

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#взрыв
#сергиев посад
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Трех девочек пытались изнасиловать за один вечер в двух районах Москвы
11 августа 2023, 16:26

Фото: iStock/demaerre

За вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали в автобусе. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 девочка зашла в лифт с незнакомцем, после чего он остановил лифт и стал вести себя неадекватно.

По информации источника, злоумышленник угрожал убийством и пытался изнасиловать и задушить. Уточняется, действовал ли в обоих случаях один и тот же мужчина. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.

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#дом
#лифт
#инцидент
#мужчина
#сотрудники
#девочка
#маньяк
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Многодетный отец бросился вытаскивать соседей из горящего дома
В Якутии многодетный отец бросился спасать соседей из горящего дома
11 августа 2023, 16:20

Фото: iStock/Kara Capaldo

В якутской республике Саха многодетный отец бросился спасать соседей, когда увидел, что их дом объят огнем, сообщает «Якутия.Инфо».
У 35-летнего Егора Макарова пятеро детей. Когда 7 августа он увидел, что дом их соседей охвачен огнем, то не раздумывая бросился спасать людей.

«Мне оставалось только разбить окно и вытащить их. Потом приехали пожарные. На моем месте каждый бы так поступил. Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде», - заявил Макаров.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, его локализовали на площади в 48 квадратных метров. Успели сгореть пристрой и терраса. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. 

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#якутия
#пожар
#отец
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На казанского бизнесмена возбудят уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
В Казани возбудят уголовное дело на бизнесмена за дискредитацию ВС РФ
11 августа 2023, 15:36

Фото: iStock/gorodenkoff

На бизнесмена из Казани, который находится под административным арестом за дискредитацию Вооруженных сил РФ, хотят возбудить уголовное дело, сообщает МВД по Татарстану.
«В настоящее время по размещенным в сети интернет высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, полицейскими собран материал и направлен в следственное управление следственного комитета России по республике Татарстан для принятия процессуального решения», - прокомментировали ситуацию в министерстве.

При этом, ранее фигурант уже неоднократно привлекался к ответственности как за дискредитацию ВС РФ, так и за демонстрацию экстремистской символики. Его ​оштрафовали на 30 тысяч рублей и приговорили к 14 суткам ареста. 

Ранее в аквапарке в Алушты троих девушек-аниматоров оштрафовали за песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Их также обвиняли по статье о дискредитации ВС РФ, однако учли юный возраст обвиняемых, а также то, что они признали вину и раскаялись в содеянном.

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#казань
#суд
#уголовное
#бизнесмен
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Воробьёв рассказал жителям Сергиева Посада, как получить компенсацию за повреждённые взрывом автомобили
11 августа 2023, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 184 транспортных средства. Муниципалитет окажет помощь для компенсации ущерба и проведёт экспертизу. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном штабе, который провёл на месте ЧП.
По его словам, к работам по экспертизе будут привлечены лицензированные сервисные центры из Сергиева Посада и Пушкина. Решения о выплатах примут по итогам дефектовки.
«Вопрос личного транспорта часто звучал от жителей. Прошу оказать поддержку в части экспертизы, анализа – мы будем компенсировать. Если произошла полная утеря автомобиля – это одна сумма, если какие-то стёкла и незначительные повреждения – другая», – пояснил губернатор. 
Чтобы получит компенсацию за повреждённый или утраченный автомобиль, его владелец должен пишет заявление на имя главы муниципалитета и получить направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба. С документом от неё можно будет получить компенсацию от муниципалитета.  Часть машин разрешат переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы.
 
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

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#сергиев посад
#взрыв
#автомобили
#компенсация
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
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Украинец до смерти забил в Будапеште мужчину из-за $14
В Будапеште задержан украинец, который до смерти избил местного жителя из-за $14
11 августа 2023, 15:09

Фото: iStock/mrohana

Полиция Будапешта задержала гражданина Украины, который до смерти избил местного жителя и отобрал у него $14.
В ходе проведения расследования, правоохранители установили, что рядом с нападавшим находилась женщина, которая наблюдала за происходящим. Пока гражданин Украины жестоко избивал местного жителя, она стояла рядом и ждала, пока преступник расправиться с жертвой. После убийства, пара отправилась в ближайший магазин, где они купили вино на украденные деньги. 
 
Украинец не сотрудничает со следствием и не дает никаких показаний. В настоящее время, личность женщины не установлена. Продолжается расследование уголовного дела.   

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#расследование
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Подростка убило разрядом тока на вагоне-цистерне в Махачкале
11 августа 2023, 15:03

Фото: iStock/Soumen Hazra

Подросток скончался из-за удара током после того, как взобрался на вагон-цистерну на железнодорожной станции в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Сообщается, что погибший 2009 года рождения получил смертельный удар электрической дугой от контактной электросети. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ. 

Напомним, ранее в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии.

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Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Приморье
11 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Представитель прокуратуры Приморья сообщил, что по факту гибели двух детей началась проверка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что представитель прокуратуры региона подтвердил факт гибели детей. По данным ведомства, поиски мальчиков длились около двух часов. 

Сообщается, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии. 

В 6 муниципалитетах Приморского края действует режим ЧС из-за паводка, который нахлынул на регион под воздействием тайфуна «Ханун».

Напомним, в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.

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#дети
#ребёнок
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#режим
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12 домов после взрыва в Сергиевом Посаде получают горячую воду по временной схеме
11 августа 2023, 14:19

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Для 12 многоквартирных домов, оставшихся без горячей воды после взрыва в Сергиевом Посаде, нашли временную схему – подключили их к мобильной котельной. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Котельная разрушена в результате взрыва. Она относилась к заводу и не была в собственности муниципалитета. Без горячей воды остались 12 домов. Нашли временную схему – подключили МКД к мобильной котельной. Где-то горячая вода уже есть, в других домах появится в ближайшие часы. До 1 сентября переключим эти дома на действующую котельную рядом», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.  
Он добавил, что до начала отопительного сезона власти Подмосковья вместе с Газпромом установят рядом с взорванной котельной блочно-модульные котельные. Они обеспечат теплом и дома, и завод.
 
В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек, в реанимации остаются пять. Восемь числятся пропавшими без вести.
 
Воробьёв объявил, что региональные выплаты семье погибшей составят 2 млн рублей, тяжело раненым, которые сейчас в реанимации, – 500 тыс рублей. Госпитализированные с переломами получат по 300 тыс, а получившие лёгкие травмы – по 100 тыс рублей.

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#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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Скелет, пролежавший в квартире пять лет, нашли при ремонте в Москве
11 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/Tennessee Witney

Скелет человека, который пролежал пять лет в квартире в Брошевском переулке в Москве, был обнаружен в процессе ремонта. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что житель дома делал ремонт и случайно уронил инструмент на балкон квартиры ниже, в результате чего обнаружил на балконе труп. Мужчина обратился в полицию.

Скелетированный труп человека доставили в морг. Возраст на момент смерти определить не удалось, однако выяснилось, что смерть наступила около 5 лет назад.

По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее в подмосковном Раменском маньяк-форточник пробрался в частный дом и пытался изнасиловать спящую женщину. По предварительным данным, мужчина проследил за 40-летней женщиной и около 5 утра пробрался к ней в дом в деревне Дурниха. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт.

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