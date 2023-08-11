Повреждённые взрывом в Сергиевом Посаде образовательные учреждения откроют 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Две школы, повреждённые в результате взрыва в Сергиевом Посаде, будут отремонтированы к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на оперативном штабе, который провёл на месте ЧП.
«Нам важно оперативно устранить все последствия аварии. Незначительно пострадали две школы. К 1 сентября мы там всё сделаем. Сильнее повреждения оказались в техникуме - там больше окон, но тоже всё поправимо», – отметил глава региона.Взрывной волной были повреждены спорткомплекс «Луч», МУП «Водоканал», школы №19 и №21, а также Сергиево-Посадский колледж, который осмотрел губернатор.
«Я хочу поблагодарить руководство и всех, кто с первого момента включился, провёл все важные мероприятия. До 1 сентября мы проведём здесь все необходимые восстановительные работы», – сказал Воробьёв сотрудникам.По словам директора Сергиево-Посадского колледжа Галины Носыревой, никто из её сотрудников не пострадал. Не повреждена и техническая база образовательного учреждения.
«Когда произошёл взрыв, в нашем учебном корпусе находились 32 человека, в основном это персонал. Мы все в течение нескольких секунд эвакуировались, обесточили здание. На следующий день вышли на работу, собрали стекла, всё отмыли, провели уборку. Надеюсь, будем полностью готовы начать новый учебный год в штатном режиме», – сказала Носырева.В среду утром в арендованном здании предприятия пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел взрыв. Погибла женщина. К медикам обратились более 80 человек. В больницах остаются 15 пациентов, из них в реанимации – пять. Восемь человек числятся пропавшими без вести.
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Лора Луганская