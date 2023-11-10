Появилась информации о пропавшем на Чукотке самолёта Ан-2

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Пропавший на Чукотке самолёт Ан-2 мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от поселка Полярный.
Об этом пишет телеграм-канал SHOT. По данным источника, который знаком с ситуацией, на борту самолёта находилось три человека, 2 члена экипажа и один пассажир. Сообщается, что воздушное судно перевозило 150 килограммов груза.
Сообщается, что самолет следовал рейсу по маршруту Певек — Полярный — Певек. Последний раз его заметили неподалёку от Полярного. Состояние судна пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Росавиация решила возобновить расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». В этом году 12 сентября Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Причиной возобновления расследования стали появившиеся обстоятельства
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Сообщается, что самолет следовал рейсу по маршруту Певек — Полярный — Певек. Последний раз его заметили неподалёку от Полярного. Состояние судна пока неизвестно.
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Алина Юрчак