Появилась информация о «начинке» отравленного торта для летчиков в Армавире

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В подарках, которые были направлены выпускникам Армавирского военного училища летчиков, была обнаружена опасная концентрация кардиологических препаратов. В торте и алкоголе содержалось вещество, способное приводить к остановке сердца. Об этом сообщает «Коммерсант».
Напомним, в октябре выпускникам училища направили «подарок» в виде торта и спиртных напитков якобы от кого-то из однокурсников. Летчики насторожились и не стали пробовать угощенья. Они обратились в ФСБ и чуть позже выяснилось, что продукты отравлены.
Экспертиза обнаружила большую концентрацию лекарств, используемых в кардиологии.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту попытки отравления летчиков ВКС России в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, который обвиняется в совершении теракта.
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Экспертиза обнаружила большую концентрацию лекарств, используемых в кардиологии.
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Алина Юрчак