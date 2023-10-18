Появилась информация о предупредительном звонке Израиля перед ударом по больнице

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Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что отзывает свое заявление по поводу звонка, совершенного Израилем за час до удара по больнице в Газе. Информацию об этом сообщает ТАСС.
«Я отзываю свое предыдущее заявление», – заявил дипломат во время пресс-конференции в Токио.Позже палестинский посол уточнил, что в больницу звонили регулярно все предыдущие дни, «но не в ту ночь».
Кто на самом деле виновен в смерти невинных людей еще не установлено. Палестинский МИД утверждает, что удар нанесли самолеты Израиля, а ЦАХАЛ — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка «Исламский джихад».
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Алина Юрчак