Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Министерство здравоохранения России в телеграм-канале сообщает, что из-за беспорядков в аэропорту Махачкале оказались ранены сотрудники полиции и гражданские.
«Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров», — сказано в сообщении.Отмечается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое. Согласно сведеньям ведомства, медицинские работники делают все возможное, чтобы спасти жизнь раненых.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Махачкале временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября, сообщили на сайте Росавиации в связи с произошедшими беспорядками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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