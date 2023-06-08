Появилась новая опасность из-за затопления Херсонской области

РИА Новости/Дмитрий Макеев
Власти предупреждают о наличии мин в водах Херсона, которые может принести течением
РБК сообщает, что оперштаб Херсонской области информирует местных жителей о том, что в воде в данный момент могут находиться принесенные течением мины.
«Как только спадёт вода, сразу начнём инженерную разведку территорий», —сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Ранее стало известно, сколько человек погибло после разрушения Каховской ГЭС. 5 человек погибли из-за теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил мэр Владимир Леонтьев Также, по его данным, в результате ЧП 41 человек пострадал.
На левом берегу Херсонской области идёт эвакуация мирных жителей. В некоторых затопленных районах, к примеру, в Новой Каховке, вода постепенно сходит.
«Как только спадёт вода, сразу начнём инженерную разведку территорий», —сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
На левом берегу Херсонской области идёт эвакуация мирных жителей. В некоторых затопленных районах, к примеру, в Новой Каховке, вода постепенно сходит.
Мария Фирсова