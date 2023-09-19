Появилась новая пострадавшая в секс-скандале с игроками «молодежки» «Реала»

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Появилась еще одна пострадавшая девушка в секс-скандале с игроками «Реала». Шестнадцатилетние футболисты предположительно распространяли секс-видео с ней.
Как заявляет источник испанской газеты EL Mundo, она обратилась к правоохранительным органам по уголовному делу против четырех игроков молодежной команды мадридского «Реала». По ее словам подозреваемые были осведомлены о том, что девушки не достигли возраста совершеннолетия.
По версии обвинения сексуальные отношения были по обоюдному согласию, но никто не давал разрешения на съемку, а там более распространение видеороликов.
Собеседник издания сообщил, что сейчас возбуждено 2 уголовных дела с разными пострадавшими. Одной девушке 16 лет, возраст другой не сообщается. Суд изъял телефоны у обвиняемы на предмет исследования распространения видео сексуального характера. Далее обвиняемые обязаны дать показания по делу о преступлениях против неприкосновенности частной жизни.
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