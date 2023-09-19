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Появилась новая пострадавшая в секс-скандале с игроками «молодежки» «Реала»

19 сентября 2023, 15:16
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Появилась еще одна пострадавшая девушка в секс-скандале с игроками «Реала». Шестнадцатилетние футболисты предположительно распространяли секс-видео с ней.

Как заявляет источник испанской газеты EL Mundo, она обратилась к правоохранительным органам по уголовному делу против четырех игроков молодежной команды мадридского «Реала». По ее словам подозреваемые были осведомлены о том, что девушки не достигли возраста совершеннолетия.

По версии обвинения сексуальные отношения были по обоюдному согласию, но никто не давал разрешения на съемку, а там более распространение видеороликов.

Собеседник издания сообщил, что сейчас возбуждено 2 уголовных дела с разными пострадавшими. Одной девушке 16 лет, возраст другой не сообщается. Суд изъял телефоны у обвиняемы на предмет исследования распространения видео сексуального характера. Далее обвиняемые обязаны дать показания по делу о преступлениях против неприкосновенности частной жизни.

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#суд
#секс
#видео
#скандал
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Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху
19 сентября 2023, 15:41

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян написал в соцсети X (ранее Twitter) о необходимости принятия мер Америкой для урегулирования ситуации в Карабахе.

«Теперь очередь за США в плане того, какие меры будут применены, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в западне и голодающих людей», — заявил посол.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха для восстановления конституционного строя, но Армения не давала никому мандат на это. Он заявил, что Армению пытаются втянуть в военные действия. 

Минобороны Азербайджана заявило, что целью ударов станут военные структуры, гражданские объекты трогать не будут. Кроме того, требованием Азербайджана для прекращения огня станет вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в городе Степанакерт.

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#азербайджан
#армения
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В Якутске на 9-летнюю девочку рухнула бетонная плита, ребенок погиб
19 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/Motortion

В Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры, она погибла на месте, еще три ребенка пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала. В результате этого 11-летняя девочка погибла на месте, еще трое детей получили различные травмы и были отправлены в больницу. На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются причины падения бетонной плиты.

При этом количество аварий в Подмосковье с участием детей-пешеходов минувшим летом сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. При этом за сезон не зафиксировано ни одного погибшего в ДТП ребёнка. Такие данные привела подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

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#следователи
#травмы
#происшествия
#девочка
#игры
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В Московской области в аварии с «Жигулями» погиб лось
19 сентября 2023, 14:18

Фото: Istockphoto / RuslanKaln

Легковой автомобиль сбил лося в Подмосковье. Животное от полученных травм погибло, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
ДТП произошло вечером в понедельник возле деревни Кривцово в 7,5 км от Солнечногорска. Среди людей никто не пострадал, сказал собеседник ТАСС. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что животное столкнулось с автомобилем «Жигули». Машина сильно повреждена.

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#московская область
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В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
В квартире на улице Таганрогская в Москве нашли тело задушенного младенца
19 сентября 2023, 13:58

Фото: istockphoto / Dzurag

Тело задушенного ребенка обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, передали журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ведомство сообщает, что 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве найден тело 10-месячного ребенка. По предварительным данным, смерть наступила от удушения. 
 
На месте происшествия работают следователи. Правоохранительные органы считают, что мальчика задушила его мать 1987 года рождения.

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Жители Армении сообщили об артобстрелах города
Sputnik Армения: жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщили об обстрелах
19 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Жители Степанакерта в Нагорном Карабахе сообщают об артобстрелах города, передает Sputnik Армения.
В интернете опубликовали видео, на которых слышна стрельба и взрывы вдалеке, в городе звучит сирена, отмечает Sputnik Армения.
 
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. 
 
Сотрудники ведомства также заявили, что рассказали о проводимых мероприятиях командованию миротворцев РФ и руоводителям мониторингового центра.

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#рф
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ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области, есть погибшие
В Херсонской области сообщили о гибели человека при обстреле ВСУ
19 сентября 2023, 13:26

Фото: iStock/FelixRenaud

Военнослужащие украинских формирований нанесли массированный удар по поселку Каиры в Херсонской области. Об этом сообщили региональные власти.
В результате удара ВСУ по поселку с мирными жителями, один человек погиб, девять ранены. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

Прежде, в результате ударов ВСУ, произошел пожар у здания администрации ДНР. В результате обстрела никто не пострадал. 


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Игорю Николаеву провели сложную операцию на сердце
Врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева, музыканту сделали шунтирование
19 сентября 2023, 12:45

Фото: istockphoto / sudok1

Музыканту Игорь Николаеву сделали операцию – шунтирование. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тем не менее, по данным телеграм-канала «Shot», на данный момент Николаев находится в сознании, его состояние стабилизировали. Однако, по словам врачей, о положительных прогнозах говорить еще рано. 
 
Напомним, что 15 сентября стало известно о госпитализации народного артиста. 63-летнему музыканту потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем. Также, два года назад Николаев уже перенес инфаркт.

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Скончалась актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова. 

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#операция
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Скончалась актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
19 сентября 2023, 12:04

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Советская актриса театра и кино Любовь Майкова ушла из жизни 18 сентября, передает «Российская газета», ссылаясь на данные о смерти актрисы, опубликованные на сайте «кино-театр.ру».
Отметим, что в 1980 году Майкова закончила учебу в ГИТИС, а с 1986-го по 1989 год была участником труппы театра «Малая драматическая труппа». На сцене она воплощала образ Герды из «Снежной королевы» и Маргариты в постановке «Ричард III».

Майкова снималась в таких знаменитых картинах, как «Забытая мелодия для флейты», «Где находится нофелет?», «Салон красоты» и «Вам и не снилось…». С 1989 году советская актриса жила в Сиэтле, США.

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#фильм
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Стали известны подробности убийства женщины в московском сквере
Задержан обвиняемый в убийстве женщины в сквере на западе Москвы
19 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан мужчина, который обвиняется в убийстве женщины на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, убийцей чиновницы Роспотребнадзора оказался 37-летний Рустам Батырбеков. Сообщается, что задержанный рассказал о деталях и мотиве совершенного убийства. 

По предварительной информации, Батырбеков не был знаком с жертвой. Мотивом расправы послужила «внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине».  

«Ранее преступник привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления», — приводит слова Ивановой агентство городских новостей «Москва».

Напомним, тело чиновницы Роспотребнадзора Натальи Радченко нашли в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе Москвы. 

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