Появились фото с места падения беспилотников в в Подмосковье

Telegram-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв опубликовал фотографии с места падения беспилотников в Наро-Фоминском городском округе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале опубликовал фотографии с места падения беспилотников в регионе.
О падении двух аппаратов самолётного типа в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии стало известно утром в среду, 21 июня. Как уточнил губернатор, беспилотные летательные аппараты упали в в поселке Калининец Наро-Фоминского округа примерно в 5:30 и 5:50 утра в результате противодействия военных.
Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Пострадавших и разрушений на земле нет. В настоящий момент территория оцеплена, осколки БПЛА найдены. По данному факту ведётся проверка.
Андрей Воробьёв попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Москве в районе деревни Лукино упал беспилотник.
О падении двух аппаратов самолётного типа в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии стало известно утром в среду, 21 июня. Как уточнил губернатор, беспилотные летательные аппараты упали в в поселке Калининец Наро-Фоминского округа примерно в 5:30 и 5:50 утра в результате противодействия военных.
Андрей Воробьёв попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Москве в районе деревни Лукино упал беспилотник.
Яна Таёжная