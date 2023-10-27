Появились информация о состоянии россиянки, которую прибил к доске и поджег возлюбленный

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Екатеринбурженка, которую поджег возлюбленный и прибил ее ноги к доске, оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина находится в городской клинической больницы №40. О состоянии пострадавший сообщают KP.RU.
По информации издания, 40-летнюю пострадавшую переведут в ожоговый центр после того, как родственники передадут ей средства гигиены.
Мать женщины рассказала, что пара встречалась примерно полгода. 24 октября мужчина выждал возлюбленную около дома на улице Индустрии и увез ее в автомастерскую на проспекте Космонавтов, он работал варщиком. Там он прибыл ее ноги к доске, чтобы она не могла сопротивляться, затем сильно избил, облил бензином и поджег.
Ей пришлось устроить дорожно-транспортное происшествие, когда тот попросил женщину повезти его в соседний город. Той же ночью сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого, который после аварии бросился в бега.
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