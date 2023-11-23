Появились кадры крупного пожара на Новом Арбате в Москве

Фото: iStock/OlgaMiltsova
В Москве на Новом Арбате разгорелся крупный пожар, кадры происшествия публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пламя разгорелось в помещении ресторана Steak it easy по адресу Новый Арбат 21. Предварительно, в заведении вспыхнул потолок.
На кадрах видно, как в небо от ресторана взвивается густой столб чёрного дыма.
Известно, что всех посетителей успели эвакуировать. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что из многоэтажного дома на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы эвакуировали 60 человека, после того как в подъезде были обнаружены две гранаты.
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На кадрах видно, как в небо от ресторана взвивается густой столб чёрного дыма.
Ранее стало известно, что из многоэтажного дома на Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы эвакуировали 60 человека, после того как в подъезде были обнаружены две гранаты.
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Евгения Парфентьева