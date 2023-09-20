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Появились кадры повторного обрушения стены в пострадавшем от взрыва доме в Балашихе

Четыре спасателя МЧС пострадали при повторном обрушении стены дома в Балашихе
20 сентября 2023, 11:58
Фото: iStock/VEX Collective

Фото: iStock/VEX Collective

Стена дома в Балашихе, где утром произошел взрыв газа, повторно обрушилась при проведении поисково-спасательных работ. Пострадали четыре спасателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Уточняется, что два спасателя уже направлены в больницу. У них зафиксированы переломы рук и ног. Тем временем еще двое находятся под завалами. Их пытаются спасти.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В результате этого произошло обрушение нескольких этажей. Под завалами оказались люди. Спасатели приступили к поисково-спасательной операции. Известно как минимум о четырех погибших в результате ЧП.

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#спасатели
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#дома
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#взрыв газа
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Как распознать утечку газа из плиты — советы газовика
Газовик Милованов назвал возможную причину взрыва газа в Балашихе
20 сентября 2023, 12:47

Фото: IStock/Magdalena Wygralak

При взрыве газа в жилом доме в Балашихе обрушились три этажа и два балкона. Об этом сообщает подмосковное ГУ МЧС России. В результате происшествия погибли шесть человек: четыре жителя дома и два спасателя.
Инженер сервисной службы по газовому оборудованию Эдуард Милованов рассказал в эфире «Радио 1», что часто взрывы в домах происходят после достижения предельно-допустимой концентрации газа. А скапливается газ из-за неправильной работы вентиляции.
«Обычно мы наблюдаем, что люди самовольно проводят ремонт, закрывают вентиляционные каналы, вставляют туда вентиляции с вытяжки из кухни, и таким образом нарушается работа вентиляции. Дальше при открытии газа или если происходит какая-то утечка, газ скапливается и достигает своих предельных допустимых значений», — сказал Эдуард Милованов.
По словам специалиста, обезопасить себя от происшествия можно. Для этого нужно проверить вентиляцию и вызвать мастера по прочистке, если наблюдаются проблемы.
«Работу вытяжной вентиляции в домашних условиях можно легко проверить. Для этого нужно взять лист А4 и поднести к вентиляционному каналу. Если он прикладывается, и вы чувствуете, что идёт циркуляция воздуха, то всё хорошо. Если никакого движения нет, то нужно обратиться в ТСЖ с тем, что у вас вентиляционные каналы не работают. Они обязаны следить за вытяжной вентиляцией, и они обязаны её чистить. Они за деньги, которые вы платите ежемесячно, вызывают специалиста и чистят эти каналы», — сказал эксперт.
Милованов добавил, что после этого можно установить специальные газовые сигнализаторы, которые будут фиксировать любую утечку.
«Сейчас на рынке появились недорогие сигнализаторы загазованности с клапанами, которые быстро перекрывают газ. Но сложность в том, его необходимо раз в год сдавать на поверку, потому что его нужно калибровать проверять. И это будет стоить практически столько же, сколько само оборудование», — добавил собеседник.
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#оборудование
#происшествие
#подмосковье
#балашиха
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Спасателя, пострадавшего при повторном обрушении дома в Балашихе, доставили в больницу
20 сентября 2023, 12:39

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Балашихинскую областную больницу доставили спасателя, который пострадал при повторном обрушении перекрытий дома № 10 по улице Октябрьской, где сегодня утром произошёл взрыв газа.

Данных о его состоянии спасателя пока нет.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа.

Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
#дело
#уголовное дело
#подъезды
#взрыв
#специалисты
#дома
#взрыв газа
#андрей воробьёв
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Два спасателя погибли при обрушении стены дома в Балашихе
20 сентября 2023, 12:27

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли при повторном обрушении стены в жилом доме, пострадавшем от взрыва газа в Балашихе. Еще трое госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
У пострадавших спасателей диагностированы переломы рук и ног. Они уже направлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи.

 Спасатели под завалами нашли одного ребенка, обрушение произошло в момент, когда спасатели пытались его достать.

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов трёх спасателей, попавших туда после повторного обрушения перекрытий в девятиэтажке в Балашихе.
Тем временем число погибших выросло до четырёх. Из-под завалов достали тело ещё одного погибшего. Пятеро пострадали. Взрыв газа произошел на четвёртом этаже в жилом доме в Балашихе этим утром. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. Разбор завалов продолжается.

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Главврач Балашихинской больницы рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме

Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей



#спасатели
#мчс
#взрыв
#сотрудники
#взрыв газа
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Главврач Балашихинской больницы рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме
20 сентября 2023, 12:26

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов оценил состояние пациентов, пострадавших при взрыве в жилом доме, как состояние средней степени тяжести.

«На данный момент к нам поступило два человека. Это мужчина в возрасте 44 лет и женщина в возрасте 60 лет. Оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Прогноз мы даем благоприятный, проводим необходимы диагностические манипуляции, обследования и лечебный комплекс», — рассказал Главврач Балашихинской больницы Михаил Антипов.


20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.

Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа.

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#взрыв
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#взрыв газа
#андрей воробьёв
#балашиха
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Троих спасателей извлекли из-под завалов при повторном обрушении девятиэтажки в Балашихе
20 сентября 2023, 12:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов трёх спасателей, попавших туда после повторного обрушения перекрытий в девятиэтажке в Балашихе. Их передали медикам, сообщил в пресс-службе ведомства.
Тем временем число погибших выросло до четырёх. Как передает ТАСС, из-под завалов достали тело ещё одного погибшего. Пятеро пострадали.
 
Взрыв газа произошел на четвёртом этаже в жилом доме в Балашихе этим утром. В результате частично обрушились три этажа, разрушены два балкона. При разборе завалов произошло повторное обрушение, пострадали трое спасателей. 
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.    

По словам Воробьёва, сегодня начнут менять разбитые окна в соседних домах.

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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме
 

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#андрей воробьёв
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Появилось видео с места повторного обрушения дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв газа
20 сентября 2023, 12:10

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В доме №10 по улице Октябрьская в Балашихе, где утром взорвался газ, произошло повторное обрушение перекрытий.

По предварительной информации, пострадали трое спасателей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе.

Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
#дело
#уголовное дело
#газ
#подъезды
#взрыв
#специалисты
#дома
#взрыв газа
#балашиха
#андрей воробьёв
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Пожилую женщину извлекли из-под завалов дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв
20 сентября 2023, 12:00

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Балашихе из-под завалов дома, в котором произошел взрыв, спасатели достали пожилую женщину, она была заблокирована на 6 этаже. На данный момент ей оказывают помощь врачи.

Спасатели и кинологи с собаками продолжают поиски людей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Андрей Воробьёв поговорил с жителями дома, пострадавшего от взрыва газа.

Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей.

При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
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#балашиха
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В Госдуме назвали виновных в массовых взрывах газа
В Госдуме призвали власти установить во всех домах России газовые анализаторы
20 сентября 2023, 11:54

Фото: IStock/iv-serg

Трое человек погибли при взрыве газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе. Затем ещё одна стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с дочкой. Их крики больше не слышно. Предварительно, трое спасателей получили тяжёлые травмы.
Известно, что за три дня до взрыва сотрудники соответствующей службы проверяли газовое оборудование. Депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Галина Хованская рассказала «Радио 1», что такие ЧП будут происходить и дальше, если за проблему не возьмутся власти.
«Никакие инициативы и законы ситуацию не поменяют, пока мы человеческий фактор не исключим. Такие случаи происходят иногда не по злому умыслу, а из-за случайности. У нас почему-то есть деньги на то, чтобы похоронить, переселить граждан, выплатить компенсации, а вот для того, чтобы установить газовые анализаторы, даже самые дешёвые, на это денег нет. Сейчас есть такие анализаторы, которые сразу передают сигнал в аварийную службу», — сказала Галина Хованская.
По мнению парламентария, выделить деньги на газовые анализаторы можно из бюджета. Также можно включить оплату за них в квитанцию по капремонту. Стоимость такого устройства начинается от 1800 рублей.

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#чп
#газ
#дом
#балашиха
#подмосковье
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При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека
20 сентября 2023, 11:41

Фото: istock / familylifestyle

Стена в доме в Балашихе обрушилась снова. Два человека погибли, еще трое пострадали. Спасатели оказались под завалами. Информацию передает Mash.
Сегодня утром в Балашихе-3 на улице Октябрьской в 8:21 в доме произошел взрыв газа. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, разрушено порядка 10 квартир.  

Спасателям уже удалось достать мать с ребенком из-под завалов дома, спасательные работы продолжаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что всем пострадавшим жителям будет оказана вся необходимая помощь. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа.

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#взрыв
#взрыв газа
#авария
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