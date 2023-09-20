Появились кадры повторного обрушения стены в пострадавшем от взрыва доме в Балашихе

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Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В результате этого произошло обрушение нескольких этажей. Под завалами оказались люди. Спасатели приступили к поисково-спасательной операции. Известно как минимум о четырех погибших в результате ЧП.
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