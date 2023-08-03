Появились кадры с места мощного взрыва в деревне Ачкасово

Фото: iStock/dzika_mrowka
В сети появились кадры мощного взрыва, который прогремел на бывшем заводе «Красный строитель» в подмосковном селе Ачкасово, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
За взрывом последовал крупный пожар. Можно увидеть, как над селом взвился густой столб дыма.
По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.
На место происшествия выехали экстренные службы.
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По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы, однако, причина взрыва пока остается неизвестной.
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Евгения Парфентьева