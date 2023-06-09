Появились кадры падения беспилотника на жилой дом в Воронеже

Фото: Фотобанк Московской области
Напомним, некоторое время назад появилась информация, что в жилой дом попали осколки беспилотника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Украина назвала новое условие для мирного соглашения с Россией.
Фото: Фотобанк Московской области
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Фото: istockphoto / oatawa
Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.
Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра.
Узнать об условиях получения содействия регионального центра «Мой бизнес» можно на сайте регионального инвестиционного портала.
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«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении.Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.
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«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.
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«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.
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«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», - сказал Громов.
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«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня приехали проверить, как идёт строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Это долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будет три спортзала, тренажёрный зал, инструкторские, раздевалки, – поделился планами Воробьёв.Он напомнил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован ещё один крупный проект – реконструкция стадиона «Спартак». Там создадут футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
«Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей», – сказал гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов.В Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоёвывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Московской области, девять – в сборную России.
«Сейчас у нас занимаются 670 человек, помещений не хватает. Когда к нам приезжал Андрей Юрьевич, мы встречались у Дворца спорта «Багратион», рассказали ему, что не хватает площадей, желающих заниматься очень много. Он обещал рассмотреть вопрос о строительстве нового ФОКа. О таком ФОКе можно только мечтать. Здесь будет два больших зала борьбы и один – многофункциональный», – сказал директор спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.Он добавил, что теперь в помещении можно будет проводить соревнования федерального уровня. Так, на июнь будущего года в ФОКе запланировано первенство России по самбо среди юношей.