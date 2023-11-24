Появились подробности о семье, где мать жила с трупами своих детей три месяца

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Семья из города Великие Луки (Псковская область), в которой мать подозревают в убийстве троих своих детей, состояла на учете в органах опеки. Она была снята с него три года назад.
Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова «Газете.Ru».
Напомним, в Псковской области обнаружили мёртвыми троих детей. Они были найдены в квартире и в частном доме. Детские тела были накрыты одеялами и лежали так с августа. Три месяца мать жила рядом с трупами своих детей.
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Напомним, в Псковской области обнаружили мёртвыми троих детей. Они были найдены в квартире и в частном доме. Детские тела были накрыты одеялами и лежали так с августа. Три месяца мать жила рядом с трупами своих детей.
«Следственные органы ведут проверку всех фактов, изучают места обнаружения тел, возбуждены уголовные дела. Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. <...> Семья кратковременный период находилась на учете в органах опеки и была снята с учета в 2020 году», — сказала она.Сообщается, что в семье остались живи 2 ребенка. Сейчас решает вопрос об их устройстве в жизни. Дети в безопасности, им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, заверила Соколова.
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Алина Юрчак