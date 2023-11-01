Появились подробности расправы над семьей из девяти человек в Волновахе

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Контрактники, которые были задержаны по подозрению в убийстве семьи из 9 человек в Волновахе, признали свою вину. Информацию сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что они совершили убийство младших детей из-за нежелания оставлять свидетелей и потому что было темно. Изначально они планировали убить только троих мужчин — главу семьи Эдуарда Капканца и его двух взрослых сыновей. По информации издания, трагедия случилась из-за покупки алкоголя.
Установили, что убийцы использовали автоматы для бесшумной стрельбы «Вал» или «Винторез». Оружие направят на экспертизу, с подозреваемыми работают следователи.
Кроме того, местные жители предполагают, что причиной конфликта могло стать замечание, которое отец семейства сделал проходящим мимо солдатам. Они шли за добавкой алкоголя, итак будучи серьезно пьяными, при этом сильно шумели. По другой версии, Эдуард Капканец продавал спиртное, а спор разгорелся из-за покупки военными его товара.
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Установили, что убийцы использовали автоматы для бесшумной стрельбы «Вал» или «Винторез». Оружие направят на экспертизу, с подозреваемыми работают следователи.
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Алина Юрчак