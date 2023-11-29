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Появились подробности смерти девочки от менингита, которой не смогли помочь врачи

Shot: Мать умершей от менингита девочки рассказала о бездействии врачей
29 ноября 2023, 15:03
Фото: istock / globalmoments

Фото: istock / globalmoments

Девочка скончалась от менингококковой инфекции, так как медики не смогли поставить диагноз и не знали чем лечить малышку. Об этом рассказала мать девочки Ирина телеграм-каналу SHOT.
Ирина рассказала, что 12 сентября её дочь Лилия была активная, ела с аппетитом и играла. Ночью у девочки поднялась температура, началась рвота. Карета скорой помощи приехала только под утро. Медики осмотрели ребенка, но не смогли поставить точный диагноз. Тогда мать с ребенком отправились в больницу в Северск, где им тоже не смогли помочь с постановкой диагноза. Девочка сдала анализы, которые показали, что все в порядке. Ребенку прописали противовирусные.

Когда они вернулись домой, тело девочки покрыло пятнами. Мать снова вызвала скорую. Врачи осмотрели ребенка, сделали пункцию и, по словам матери, развели руками.


Затем ребенка увезли в больницу в Томск. Мать рассказала, что ее дочь перевозили без спецоборудования. Врачи сказали, что девочка в критическом состоянии. Малышку положили в реанимацию, где она позже умерла.

Судмедэкспертиза показала, что надпочечники маленького ребенка не выдержали на фоне бактериальной инфекции.

Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

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#медики
#девочка
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Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей
В Курске осудили женщину, которая украла 1,5 млн рублей, собранные на нужды СВО
29 ноября 2023, 15:48

Фото: istock / Michał Chodyra

Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам тюремного заключения Татьяну Кметь, которая украла более полутора миллионов рублей, собранных собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» на нужды участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённую пресс-службу судебной системы региона.

По данным материала дела, Кмель предложила свою помощь волонтерам, которые оказывают гумпомощь военнослужащим ВС РФ и мирному населения в зоне спецоперации. Она убедила добровольцев в том, что она может купить нужные солдатам товары по низким ценам. Получив деньги на банковский счёт, женщина стала ничего никому покупать, а потратила деньги на свои нужды.

Ранее сообщалось, что Суд Казахстана приговорил жителя Карагандинской области к 6 годам и 8 месяцам колонии за участие в спецоперации на Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
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#операции
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#вс рф
#мошенничество
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При столкновении автобуса и авто в Свердловской области погибли четыре человека
29 ноября 2023, 15:17

Фото: iStock/Motortion

В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области погибли четыре человека, об этом сообщили в прокуратуре региона.
По информации прокуратуры Свердловской области, авария случилась 29 ноября на 208-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. 

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом. В результате, водитель и трое пассажиров автомобиля, включая 10-летнего ребёнка, погибли.

При этом, отмечается, что никто из находившихся в рейсовом автобусе не пострадал. Все они отправлены в Екатеринбург на другом транспортном средстве. 

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#автобус
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Минздрав: В результате израильского рейда в Дженине погибли двое детей
29 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/izzzy71

В результате рейда армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Дженин погибли двое детей, об этом сообщили в Минздраве Палестины.
Напомним, в настоящий момент между Израилем и ХАМАС продолжается перемирие. Впервые о нём было объявлено 24 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени).

Гуманитарная пауза должна была продлиться четыре дня, однако, позже в МИД Катара сообщили о продлении режима прекращения огня до 07:00 30 ноября. В рамках этого соглашения стороны конфликта обмениваются заложниками, также в сектор Газа доставляется гуманитарная помощь, медикаменты и топливо. 

Позже в палестинском движении ХАМАС заявили, что готовы отпустить 20 дополнительных израильских заложников в обмен на продление перемирия ещё на два дня. 

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#гуманитарная смерть
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#сектор газа
#израиль
#палестина
#конфликт
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В Волгодонске пенсионер разбился, пытаясь сбежать из запертой квартиры
29 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/FlyMint Agency

82-летний житель Волгодонска хотел покинуть свою квартиру, где его заперла жена.
Мужчина упал с четвертого этажа и умер от полученных травм на улице Черникова, сообщает Don Mash.

Рядом с трупом на земле лежали куски простыней и проводов, на которых мужчина хотел спуститься. Веревка не выдержала, и мужчина упал. 

Супруга закрыла пенсионера, чтобы он не напился. 

Ранее сообщалось, что в Петергофе обездвиженных супругов обнаружили в запертой квартире на улице Халтурина. Внимание на квартиру обратили благодаря лаю собаки. Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.

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#происшествие
#новости
#семья
#алкоголь
#полиция
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Россиянин обманул товарища на 40 миллионов рублей и получил срок
В Сочи суд дал пять лет колонии игроману, обманувшему дурга на 40 млн рублей
29 ноября 2023, 14:42

Фото: istock / Zolnierek

Центральный районный суд города Сочи приговорил местного жителя Руслана Торадзе к 5 годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу судов Краснодарского края.
Установили, что подсудимый решил продать товарищу свою машину Bentley Continental gt  за 12 000 000 рублей в рассрочку. Они договорились, что покупатель сразу перечислит 3 миллиона рублей и уже сможет распоряжаться авто. 

Через время Руслан снова обратился к товарищу и попросил занять денег на развитие бизнеса.  Тогда друг дал фигуранту еще 37 миллионов рублей.

Полученные 40 миллионов рублей Торадзе проиграл в казино. А автомобиль и недвижимость продал другим людям.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, однако она была установлена совокупностью представленных по делу доказательств. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в сообщении.

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#суд
#автомобиль
#недвижимость
#мошенничество
#сочи
#наказание
#мужчина
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«Украинская правда»: Разведка выяснила, что жену Буданова отравили мышьяком
29 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/JosefePhotography

Супругу главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в национальной разведке Украины.
«Жену главы ГУР Марианну Буданову отравили, в частности, мышьяком и ртутью - источники «УП» в разведке», - сообщается в Telegram-канале издания. 

Напомним, 28 ноября сразу несколько украинских СМИ сообщили об отравлении Марианны Будановой тяжёлыми металлами. Также сообщалось, что вещества, навредившие организму Будановой, не встречаются в быту, поэтому, их наличие в организме человека свидетельствует о намеренной попытке отравления. 

Украинская сторона обвинила в покушении на убийство Будановой российские спецслужбы. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев обвиняет Москву абсолютно во всём, даже в своём существовании.

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#яд
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Дмитровские полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля
29 ноября 2023, 13:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Дмитровском городском округе полицейские раскрыли хищение 37 тонн картофеля. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 41-летней представительницы местной коммерческой организации о хищении в деревне Насадкино продовольственной продукции мошенническим путём. Сумма ущерба превысила 400 тыс рублей. Позже сотрудники полиции задержали по подозреваемого – 32-летнего уроженца одной из республик Закавказья», – отметила Петрова.
Установлено, что злоумышленник ранее уже сотрудничал с этой фирмой и расплачивался за товар при его получении. Однако при заключении очередной сделки он пообещал рассчитаться позже, но не сделал этого. Мужчина просто вывез из овощехранилища 37 тонн картофеля и продал его.  

По словам Петровой, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#подмосковье
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В Екатеринбурге школьники жестоко избили 10-летнего мальчика из-за девочки
29 ноября 2023, 13:49

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Драка случилась 20 ноября, когда 10-летний мальчик возвращался из школы.
E1 сообщает, что в тот день школьник провожал свою подругу, а его одноклассники начали шутить над ним и дразнить друзей женихом и невестой.

Один из одноклассников начал драку. Он ударил мальчика кулаком по лицу, попал ему в правый глаз и со всей силы начал бить по голове. После этого повалил сверстника на асфальт и начал бить его ногами по рукам, ногам, спине, животу и груди. В это время друг обидчика оскорблял и унижал школьника. Избитый мальчик еле добрался до дома, где пожаловался на сильные головные боли и боли в спине.

Врачи диагностировали многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками, а также сильный отек на спине. Были подозрения на перелом позвоночника. 

«22 ноября ему сделали МРТ. Слава Богу, серьезный перелом не подтвердился», —говорит мать мальчика.
Ребёнок провел в больнице четыре дня с диагностированным ушибом грудного и поясничного отделов позвоночника. Школьник ходит на магнитотерапию и наблюдается у травматолога.

Полиция начала проверку. 

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Модель во время фотосессии унесло в море
#дети
#школьники
#драка
#полиция
#подростки
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Модель во время фотосессии унесло в море
29 ноября 2023, 13:23

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

В США модель унесло в море во время фотосессии, но она выжила.
LADBible сообщает, что модель позировала на скале возле океана в Калифорнии. В этот момент на неё обрушилась волна. Женщина рассказала, что всё случилось так быстро, что она даже не поняла, как оказалась под водой.

«Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт решила сделать несколько эстетичных фотографий поближе к воде», —рассказал фотограф.
По словам свидетелей инцидента, они не слышали и не видели Кейт несколько минут. Оказалось, что волна занесла девушку в небольшую пещеру, где она дождалась помощи спасателей.

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#происшествие
#съёмки
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