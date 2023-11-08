Появились подробности трагической гибели депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

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В Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом рассказал его сын Иван Филипоненко.
«Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения несовместимые с жизнью», — рассказал сын погибшего.
При этом уточняется, что взрыв произошел возле дома депутата.
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