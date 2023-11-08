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Появились подробности трагической гибели депутата Народного совета ЛНР Филипоненко

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
08 ноября 2023, 10:29
Фото: iStock/FelixRenaud

Фото: iStock/FelixRenaud

В Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом рассказал его сын Иван Филипоненко.
«Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат получил ранения несовместимые с жизнью», — рассказал сын погибшего.

При этом уточняется, что взрыв произошел возле дома депутата.


Ранее депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил о трагической гибели своего коллеги Михаила Филипоненко. Он также напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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Жительница Петербурга едва не откусила нос председателю ТСЖ
08 ноября 2023, 10:31

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница одного из домов по улице Симонова в Санкт-Петербурге обратилась в полицию с заявлением на свою соседку по парадной. По словам 61-летней потерпевшей, та во время вспыхнувшего конфликта едва не откусила ей нос.
Петербурженка рассказала правоохранителям, что она является председателем Товарищества собственников жилья в многоквартирном доме. В тот день она возвращалась домой, когда в парадной на нее налетела соседка с невнятными претензиями, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Затем агрессивная дама перешла к рукоприкладству.

В ту же ночь избитая и покусанная председатель ТСЖ обратилась в медицинское учреждение для фиксации травм. Врачи зафиксировали у нее множественные ушибы и царапины. Нос, к счастью, уцелел. Полицейские начали проверку по факту происшедшего.

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Мужчина, который угрожал жене военкора Александра Коца, задержан
08 ноября 2023, 09:51

Фото: istock / BrianAJackson

Задержан человек, который угрожал супруге военного корреспондента Александра Коца. Им оказался 28-летний мужчина, сейчас его везут на допрос в отдел Следственного комитета РФ.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». По статье предусматривается максимальное наказание в виде года исправительных работ. 

Инцидент произошел вчера, 7 ноября. Незваный гость явился в дом к Коцу и подкараулил его жену на лестнице. Он угрожал ей, требуя организовать встречу с военкором. 

Коц заявил, что ему и его семье неоднократно поступали угрозы в соцсетях и по телефону. В основном, с украинских номеров. Он также рассказал, что его личные данные регулярно публикуют в украинских телеграм-каналах. Также неизвестные оформляли доставку суши в квартиру корреспондента, которую затем изъяли сотрудники полиции.

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Житель Ижевска забил свою 41-летнюю сестру из-за детских обид
08 ноября 2023, 09:22

Фото: istockphoto/Motortion

В Ижевске 20-летний молодой человек насмерть забил свою старшую сестру молотком из-за детских обид. В убийстве ему помогал бывший муж женщины.
41-летняя Татьяна возвращалась домой с работы примерно в 23:30. Ее младший брат Алексей и бывший супруг Аркадий поджидали ее, сидя в машине, неподалеку от дома, сообщает телеграм-канал SHOT. Увидев подходящую женщину, парень вышел из машины и нанес ей несколько ударов молотком. После этого 48-летний подельник увез его с места преступления. Молоток и сумку женщины они выбросили в ближайший пруд.

Преступников по горячим следам задержали тем же утром. Во время допроса брат жертвы рассказал, что ненавидел сестру с детства, так как раньше она всегда унижала его. У Аркадия был свой мотив: отношения с погибшей были напряженными из-за бракоразводного процесса. У бывших супругов остались двое детей.

За убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, мужчинам может грозить до 20 лет колонии.

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В Москве неизвестный угрожал жене военкора Коца и требовал встречи с ним
В Москве мужчина приехал домой к военкору Коцу и угрожал его супруге
08 ноября 2023, 09:14

Фото: РИА Новости / Цифра

В Москве неизвестный подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. В отношение незванного гостя возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
По данным телеграм-канала Baza, он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление.

Женщина вызвала правоохранительные органы, но «гость» успел скрыться. Сейчас его личность устанавливается. 

Вчера Коц сравнил украинцев с папуасами из-за подарка в виде гранаты помощнику Залужного, от которой он погиб.

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Подростка, который поджег и убил школьницу, экспертиза признала вменяемым
Пермского подростка, который поджег школьницу, экспертиза признала вменяемым
08 ноября 2023, 08:43

Фото: istock / OlgaMiltsova

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего подростка, который летом этого года совершил поджог своей подруги в поселке Октябрьском Пермского края.

Напомним, 8 июля подросток обил горючей жидкостью и поджег свою знакомую. Ее нашел рабочий около железной дороги обгоревшую и без одежды. Через десять дней девочка умерла в больнице из-за полученных травм, ее тело было обожжено практически на 90%.

Кроме того, ссылаясь на врачей и правоохранителей, местные жители говорили, что школьницу изнасиловали, а также заливали ей горючую жидкость в рот и промежность.

Поджигателя поместили в следственный изолятор, а недавно он прошел экспертизу, которая доказала, что он вменяемый.

После смерти девочки следователи ужесточили статью на более тяжкую — «Убийство с особой жестокостью»

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В Подмосковье ребенок за школой нашел скелет рецидивиста
В Серпухове ребенок нашел за школой человеческий скелет
08 ноября 2023, 08:31

Фото: istock / Aroma photography

Школьник после уроков в подмосковном Серпухове обнаружил человеческий скелет в одежде.
По данным телеграм-канала SHOT, 10-летний ученик СОШ № 12 после уроков вышел из здания и прогуливался около школы. Недалеко находилась заброшенная железная дорога, и там он заметил лежащего человека в джинсах, майке и кроссовках, а рядом лежал рюкзак. Он подошел ближе и ужаснулся, ведь от человека остались только кости. Испуганный ребенок побежал к учителям и рассказал об увиденном, после чего педагоги вызвали полицию. 

Правоохранители установили, что останки принадлежат преступнику, находящемуся в бегах. 49-летний Сергей Сидоренко из Протвина находился в федеральном розыске и ранее был судим за торговлю запрещенными веществами и мошенничество. Преступник уклонялся от принудительных работ.

Ребенка, который застал такую страшную картину, порекомендовали отправить к психологу.

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Снегоход с тремя россиянами ушел под лед
В Якутии снегоход «Буран» с тремя людьми провалился под лед, их еще не нашли
08 ноября 2023, 07:57

Фото: istock / anyaberkut

В Оймяконском районе Якутии снегоход с тремя мужчинами провалился под лед. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.

«В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирке провалился под лед снегоход «Буран», на котором находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения», — сказано в сообщении прокуратуры. 
Сотрудникам экстренных служб ведутся поисковые работы, на данный момент тела не обнаружены.  

«Буран» провалился в 25 километрах от села Оймякон, который является одним их «Полюсов холода». В данном регионе температура воздуха одна из самых низких на Земле. Река, на которой снегоход ушел под лед, еще не успела до конца замерзнуть, а ее температура составляет порядка 6-7 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что полицейские совместно со спасателями разыскивают группу из пяти туристов, пропавших в Свердловской области. Путешественники планировали сплав по реке Вижай.

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Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд
08 ноября 2023, 05:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании британской туристки на курорте в Европе, предстал перед судом спустя год после инцидента.
Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, происшествие имело место на побережье Коста-Бланка в Испании, куда приехала отдыхать пострадавшая вместе с семьей. Она посетила ночной клуб в компании своей подруги и познакомилась там с двумя молодыми мужчинами.

В какой-то момент девушка осталась наедине с одним из новых знакомых и стала жертвой сексуальной агрессии. Далее она доложила полиции о произошедшем и вернулась в Великобританию.

Первичное расследование было затруднено отсутствием доказательств, за исключением фотографии друга обвиняемого. Однако именно эта фотография помогла правоохранительным органам выявить личность нападавшего через год после события.

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В Бурятии вспыхнул пожар на горнодобывающем предприятии
В Бурятии вспыхнул пожар на горнодобывающем предприятии ГОК «Озерный»
08 ноября 2023, 05:43

Фото: Фотобанк Московской области

В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов ГОК «Озерный» произошёл пожар. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Озерной горнорудной компании.
«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание. На месте работают пожарные. Пострадавших нет», — цитирует агентство заявление компании.

Причины возгорания в настоящее время выясняются.

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