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Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

В убийстве тюменца, чье тело нашли в багажнике, заподозрили его родственника
05 октября 2023, 14:04
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого было найдено в багажнике автомобиля, его родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.

Сообщается, что в убийстве подозревается родственник погибшего Михаила. Он задержан. По предварительным данным, убийство было совершено по причине личной неприязни. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Жена и сын погибшего задержаны.

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#убийство
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#труп
#водитель
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#полицейские
#мужчины
#сын
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В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
Zeit: против немца возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила
05 октября 2023, 14:15

Фото: iStock/alan64

В Германии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которому отправили посылку со скелетом крокодила. Об этом сообщает Zeit.
Сообщается, что сотрудники таможенной службы Людвигсхафена обнаружили внутри одной из посылок безголовый скелет небольшого крокодила, который находился на подставке, украшенной кристаллами. Вид крокодила, скелет которого был в посылке, охраняется властями.

Получатель посылки утверждал, что должен был получить копию скелета исчезающего вида. Однако, по результатам экспертизы выяснилось, что скелет крокодила настоящий. В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело.

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#скелет
#полицейские
#сотрудники
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Троих подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара
05 октября 2023, 13:59

Фото: iStock/Andrii Zorii

Троих шестнадцатилетних подростков задержали за попытку диверсии в аэропорту Сыктывкара, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, утром 4 октября один из сотрудников аэропорта увидел, что с тыльной стороны здания вскрыта металлическая решетка вентиляционного канала, а внутри появился резкий запах бензина. На место прибыли полицейские и выяснили, что неизвестные пробрались через эту решетку, а потом на матерчатом шнуре спустили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и попытались устроить поджог.

Источник SHOT сообщил, что диверсантами оказались трое шестнадцатилетних подростков. В настоящий момент все они арестованы. 

На задержанных возбудили уголовное дело за покушение на теракт группой лиц. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы сроком до 20 лет.

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#уголовное дело
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#полицейские
#покушение
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В Иркутске задержали педофила с психическим заболеванием
05 октября 2023, 11:36

Фото: iStock/Giuda90

В Иркутске задержали педофила, который заманивал детей в квартиру. Выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На 40-летнего жителя микрорайона Топкинский Николая Ш. в правоохранительные органы пожаловались родители. По их словам, что извращенец пытается затащить их детей в квартиру и изнасиловать. Доказан один факт педофилии. В социальных сетях Николай пытался совратить девятиклассницу.

Сообщается, что в прошлом месяце его поставили на учет в психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. Возбуждено уголовное дело. На данный момент его отпустили под подписку о невыезде.

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На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой

В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека
#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#родители
#водитель
#аварии
#учёт
#полицейские
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В Крыму водитель иномарки сбежал с места аварии, в которой погибли два человека
05 октября 2023, 11:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Симферополе ведутся поиски водителя Skoda, который устроил ДТП, в котором погибли 2 человека.
МВД по Крыму сообщает, что ведутся поиски водителя, чья Skoda Octavia слетела в кювет и перевернулась на объездной Симферополя. В ДТП погибли два пассажира. Ещё трое получили травмы.
 
Авария случилась в 00.10 в четверг на автодороге «Западный обход г. Симферополя» на участке дороги Дубки-Левадки.
 
По предварительной версии, 21-летний водитель направлялся в сторону Симферополя, значительно превышая скорость. Он не справился с управлением. В Skoda Octavia ехали ещё пять человек.

Ранее в Удмуртии мужчина убил водителя автомобиля газовой службы, угнал машину и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.
Инцидент произошёл в городе Можге. На водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь» с ножом напал неизвестный мужчина. Потерпевший в результате полученный ранений скончался.

Около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате аварии злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь, — проинформировали в Следственном комитете.

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#дтп
#авария
#крым
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Москвич отправил за границу 500 посылок с военной продукцией
05 октября 2023, 11:11

Фото: istock/Thomasaf

Москвич отправил почтой в Европу, Америку и Японию военной продукции на 31 млн рублей.
ФТС России сообщает, что сотрудники таможни пресекли канал контрабанды военной продукции в европейские страны, США и Японию. Инженер из Москвы отправил за границу около 500 посылок на 31 миллион рублей. Инженера оборонно-промышленного комплекса уже задержали.
 
Выяснилось, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через него 2 года они продавали товары военного назначения российского и советского образца.
 
Москвич, который является автором преступной схемы, покупал на российских интернет-площадках жилеты транспортные модульные, защитные комплекты, камуфляжные ранцы, а также медицинские подсумки, противоосколочные очки. Всё это он отправлял заказчикам за рубеж. Его подельник, который живёт в Великобритании, принимал заказы на товар и оплату.
 
В некоторые посылки мужчины вкладывали записки против проведения СВО. Также во время обысков у фигуранта была найдена коллекция книг по немецкой технике времен ВОВ и модели танков с нацистской символикой.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда военной техники». Обвиняемый находится под домашним арестом.

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#происшествие
#уголовное дело
#контрабанда
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В Индии россияне оказались заблокированы в зоне наводнения
05 октября 2023, 10:54

Фото: istockphoto/cabuscaa

Генконсульство РФ сообщает, что трое российских туристов попали в зону наводнения в Индии.
ТАСС пишет, что трое россиян оказались заблокированы в зоне наводнения в северо-восточном индийском штате Сикким. Никто из российских туристов не пострадал. У них есть контакт с местными властями. Туристов эвакуируют после того, как улучшиться погода.  

Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#индия
#россияне
#туризм
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ФСБ задержала россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины
Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество с украинской разведкой
05 октября 2023, 10:47

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ России задержали во Владимирской области мужчину, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Информацию сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По информации следствия, житель Гусь-Хрустального пытался установить контакт с представителями иностранных государств через интернет. За денежное вознаграждение мужчина должен был собирать и передавать информацию о передвижении ж/д составов с военной техникой по Владимирской области.

Как сообщили в ФСБ, деятельность россиянина взята под контроль, переписки с СБУ задокументированы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). 

К счастью, действия мужчины не нанесли вред безопасности РФ, так как вовремя были пресечены.

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В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу

Голую екатеринбурженку на полном ходу выкинули из машины

#дело
#уголовное дело
#фсб
#сотрудничество
#сбу
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На рейсе из Бангкока в Москву россиянин ранил пассажира вилкой
05 октября 2023, 10:31

Фото: istockphoto/Diy13

Дебошир, вооружённый железной вилкой, испугал пассажиров рейса «Аэрофлота» и ранил своего соседа.
Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что ЧП случилось на борту Boeing 777  4 октября во время перелета из Бангкока в Москву. Один из пассажиров атаковал впереди сидящего мужчину железной вилкой. Мужчина получил ссадины мягких тканей спины, плеча и грудной клетки.

По словам свидетелей, причин для нападения не было. В момент атаки нападавший находился в неадекватном состоянии и не обращал внимания на требования  экипажа.

Бортпроводникам пришлось связать хулигана пластиковыми наручниками и нейлоновым ремнем. На это дал разрешение командир воздушного судна, а в Шереметьево дебошира задержали полицейские.

Ранее пьяная россиянка устроила разгром в бизнес-классе самолета и отказалась покидать борт, когда он сел в Красноярске.

По информации СМИ, 40-летняя пассажирка бизнес-класса сильно перепила, начала дебоширить, испачкала сидения, нахамила бортпроводникам, а затем уснула. Когда борт приземлился в аэропорту назначения, будить хулиганку пришёл наряд полиции. Она долго не могла понять, что происходит, и почему ее пытаются вывести из самолета.

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#самолёты
#пассажир
#самолет
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В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с трупом в багажнике
05 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Труп 54-летнего Михаила обнаружил его племянник. Тело лежало на диване в его доме в поселке Московский. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Племянник сообщил об убийстве в правоохранительные органы, однако прибывшие полицейские тело в доме не нашли.

Сообщается, что позже сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада Гранта», в котором находились двое подростков 14 и 16 лет, в том числе сын убитого. Вместе со школьниками в машине лежал труп. 

На месте происшествия в доме была задержана жена погибшего. На данный момент неизвестно, кто совершил убийство. Жена и сын погибшего задержаны.

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#автомобиль
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#сын
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