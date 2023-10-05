Появились подробности убийства жителя Тюмени, тело которого нашли в машине

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Следователи подозревают в убийстве 54-летнего мужчины, тело которого было найдено в багажнике автомобиля, его родственника. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области.
Напомним, ранее в Тюменской области полицейские задержали автомобиль с двумя детьми, у которых в багажнике лежал труп мужчины. На теле мужчины были обнаружены пулевые отверстия в районе шеи. Жена и сын погибшего задержаны.
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