Появилось фото и видео обрушившегося дома в Астрахани

Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов и поиску возможных пострадавших при обрушении дома в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32, 36 и 4 школы. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Из дома, который обрушился на Вокзальной улице в Астрахани, эвакуировали 213 человек. Один из свидетелей рассказал МЧС, что до обрушения, по дому пошла трещина. До этого жильцы уже обращались с жалобами в Управляющую компанию на трещину на стене здания. В результате разрушились 3-й и 4-й подъезды.
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Элина Позднякова