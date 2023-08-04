Появилось сообщение о минировании Останкинской телебашни в Москве

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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщили представители в экстренных службах столицы.
С сентября 2019 года в разных регионах страны постоянно поступают сообщения об угрозах взрыва на разных объектах. Злоумышленники по телефону или электронной почте сообщают о минировании школ, вузов, вокзалов, судов, военкоматов и аэропортов. Как правило, все эти сообщения оказываются ложными.
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Александр Бойцов