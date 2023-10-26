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В сети появилось видео массового ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве, кадры публикует Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».
Дептранс предупреждает, что движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
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Евгения Парфентьева