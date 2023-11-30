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Появился третий пострадавший от рук маньяка в Норильске

В Норильске неизвестный маньяк напал с ножом на пенсионера
30 ноября 2023, 16:38
Фото: istock / Tunatura

Фото: istock / Tunatura

Стало известно о третьем пострадавшим от нападения неизвестного маньяка в Норильске. За прошедшие сутки было установлено два случая нападения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о двух нападениях норильского маньяка. Первой жертвой оказался 45-летний мужчина, которого маньяк поджидал около дома. Второй стала 65-летняя пенсионерка. Обоим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Является ли преступник тем же человеком, который уже совершил два нападения и получил в социальных сетях кличку «маньяк с ножом», на данный момент точно неизвестно.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте

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«Снаряд скатился в костер»: Стала известна причина смерти 12 морпехов под Ростовом
СК расследует гибель 12 солдат при взрыве на полигоне в Ростовской области
30 ноября 2023, 17:01

Фото: istock / RamonCast

На полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих в результате случайной детонации снаряда. Об этом сообщает 161.RU.

Обстоятельства трагедии расследует главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. 

Погибшими являются военнослужащие из Приморского края. Эту информацию изданию подтвердили три независимых друг от друга источника (армии, в силовых структурах и следственных органах).

Взрыв произошел 3 ноября на военном полигоне Кузьминский под Ростовом. По предварительным данным, причиной детонации стало несоблюдение техники безопасности.

«Около 20 человек из [бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался», — рассказал изданию один из собеседников. 
Отмечается, что на месте погибли 8 человек, еще 8 были ранены.

Ранее сообщалось, что на юге Украины из-за ночных взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#снаряд
#взрыв
#человек
#рф
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В Екатеринбургу студенту выстрелили в голову, когда он стоял возле института
30 ноября 2023, 16:48

Фото: istockphoto/Elena Esich

В Екатеринбурге рядом со зданием Уральского гуманитарного института по адресу Ленина, 51 студенту выстрелили в голову.
URA.RU пишет, что молодой человек жив и доставлен в больницу. Источник издания говорит, что видел, как из института выводили парня — «говорят, магистрант, первый курс». 

По предварительной версии, он поссорился с иностранцами прямо у института. В него, по словам собеседника, «шмальнули из травмата». 

«У него из головы идет кровь. Но сквозного вроде нет»,-говорит студент. Парень шел сам, но пошатывался. 
К институту прибыла скорая помощь и отряд Росгвардии.

Ранее сообщалось, что ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал.

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#студент
#новости
#общество
#происшествие
#выстрел
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Труп моряка обнаружили в каюте теплохода в Азовском море
30 ноября 2023, 15:48

Фото: iStock/Soumen Hazra

В каюте теплохода, который ходил по Азовскому морю, обнаружили труп моряка, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росморречфлот.
По информации Росморречфлота, тело морского механика обнаружили в каюте теплохода «Волгобалт-226». При этом, о причинах смерти моряка ничего не сообщается. Как отметили в агентстве, они будут установлены в привычном порядке, на берегу. 

В ведомстве также подтвердили, что в результате шторма в Чёрном море с якоря сорвались шесть судов.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что сухогруз Blue Shark штормом снесло на мель у берегов Анапы. Судно грузило зерно, чтобы отправиться с ним в Египет, после сообщения о шторме бросило якорь, однако, его всё же унесло к берегам Краснодарского края. Никто из находившихся на борту не пострадал.

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Российский третьеклассник принес в школу боевую гранату и раскрыл арсенал отца
Mash: В Москве третьеклассник принес в школу боевую гранату из арсенала отца
30 ноября 2023, 15:04

Фото: istock / by sonmez

В Москве третьеклассник принёс в школу боевую гранату, которую взял у своего отца.

Как сообщает телеграм-канал Mash, ученик школы № 1392 имени Рябинкина Георгий З. принес в образовательное учреждение боеприпас. Администрация школы вызвала его отца. Он сказал, что мальчик нашел   гранату РГД-33 во время прогулки в лесополосе. Оказалось, что у отца дома хранится оружейный арсенал. 

К делу привлекли полицейских. Правоохранители посмотрели жилье семьи и нашли там множество снарядов: немецкие гранаты, гильзы, мины времён ВОВ разнообразные патроны и снаряды. Выяснилось, что папа школьника — чернокопатель. А зачем мальчик принёс в школу гранату, выяснит полиция.

Ранее сообщалось, что школьница во время игры выпала из окна школы в центре Москвы. Следователи организовали проверку в образовательном учреждении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#школы
#боеприпас
#администрация
#дома
#мальчик
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В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке
В подмосковном Лосино-Петровском на горке саморез воткнулся в ногу ребенку
30 ноября 2023, 14:47

Фото: istock / Standart

В Лосино-Петровском (Подмосковье) ребенок напоролся на саморез во время катания на горке на детской площадке. Но в администрации города заявили, что видео с инцидентом подставное. Обэ том пишет издание «Подъем».

Сообщается, что до этого жители уже жаловались на плохое состояние горки, но проблему не решали. В результате инцидента саморез воткнулся в ногу ребенку, но он застрял в одежде и не травмировал его. 

«Эта горка стояла давно, такого просто быть не может. Кто и как принес этот саморез, бывают всякие жители. Жалоб на эту горку не было. Были благодарности, что эта горка появилась, но ни одной жалобы у нас не зафиксировано, исключительно благодарности», — объяснили в администрации.
Представитель администрации заверил, что нет ни одного подтверждающего факта, что саморез воткнулся именно на этой горке. 

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#подмосковье
#ребёнок
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Житель Тюмени открыл огонь по оппоненту из-за места на парковке
30 ноября 2023, 14:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В результате ссоры из-за парковочного места житель Тюмени открыл огонь по своему оппоненту, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова пострадавшего в конфликте Максима Алиева.
По словам Алиева, 30 июня он пытался выехать с парковки, управляя собственным автомобилем. Он решил развернуться с помощью парковочного места для инвалидов, когда на него резко заехала другая машина.

Алиев вышел из авто, чтобы спросить, в чём дело. Из прибывшей машины вылетел человек с пистолетом в руках и выстрелил ему в глаз. Пострадавший отметил, что в этот момент в машине находились несовершеннолетние дети стрелка. 

В результате, Алиев потерял глаз и частично лишился зрения.

При этом, нападавший всё ещё находится на свободе и проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого. 

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Стало известно, кто мог похитить 8-летнюю девочку в Калужской области
Похищенную 8-летнюю девочку под Калугой могли украсть родственники ее отца
30 ноября 2023, 14:24

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Калужской области продолжаются поиски 8-летней девочки, которую похитили по дороге из школы. Предварительно, в похищении подозреваются родственники отца ребенка. Родители в разводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

Сотрудники МВД и волонтеры сейчас ищут ребенка по всему городу. Изучаются камеры видеонаблюдения. По одной из версий, украсть девочку могли родственники её отца. Родители в разводе, а отношения у них натянутые. Сейчас следователи отрабатывают данную версию.

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В Саратове школьник-мигрант жестоко избил школьника и сломал ему ребра
30 ноября 2023, 14:18

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Саратове правоохранители начнут проверку после инцидента с дракой школьников.
Об этом пишет саратовская прокуратура. ЧП случилось в одной из школ города в ноябре.

Семиклассники поссорились и начали драться. Конфликт перерос в избиение одного из учеников. Зачинщик наносил удары по телу оппонента. Тот почти не сопротивлялся.

Администрация школы обо всём знала, но не сообщила в полицию. На директора возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что зачинщик-мигрант уже состоял на учете. Telegram-канал «Мигранты – все как есть» пишет, что пострадавший школьник получил перелом ребер.

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#саратов
#дети
#школьники
#новости
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Тело «Ученика года» Челябинской области нашли рядом с общежитием в Москве
30 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве под окнами студенческого общежития мединститута им. Сеченова найдено тело пятикурсника, который в 2018 году стал «Учеником года» в Челябинской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, молодой человек учился на пятом курсе в медицинском университете имени Сеченова. Вечером 29 ноября рядом с общежитие был обнаружен его труп. При этом следов борьбы в его комнате обнаружено не было. А до гибели он находился в комнате один.
 
Сейчас полиция выясняет причины смерти студента. По предварительным данным, он не имел конфликтов и проблем с учебой.

В 2018 году молодой человек выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области, также его номинировали на премию президента России.

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