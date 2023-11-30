Появился третий пострадавший от рук маньяка в Норильске

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Стало известно о третьем пострадавшим от нападения неизвестного маньяка в Норильске. За прошедшие сутки было установлено два случая нападения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось о двух нападениях норильского маньяка. Первой жертвой оказался 45-летний мужчина, которого маньяк поджидал около дома. Второй стала 65-летняя пенсионерка. Обоим оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Является ли преступник тем же человеком, который уже совершил два нападения и получил в социальных сетях кличку «маньяк с ножом», на данный момент точно неизвестно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростове-на-Дону женщина напала на мать с ребенком в лифте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак