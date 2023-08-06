Пожар на фабрике в Дмитрове локализован. 

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Пожар в подмосковном Дмитрове локализован на площади 1,2 тысячи кв. метров.
Загорелась фабрика по производству спорттоваров «Леко». Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Также пожар локализован на складе с шелухой от семечек в посёлке Кубанский и охватил 2 тысячи квадратных метров.
Telegram-канал МЧС России сообщает, что сильный ветер и сухая жаркая погода создают сложности в ликвидации пожара. С возгоранием борются 78 пожарных, 16 единиц техники. Также делается всё, чтобы не дать пламени перекинуться на соседние здания.
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Мария Фирсова