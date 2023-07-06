Пожар на крыше здания с ресторанами «Пушкин» и «Турандот» полностью потушен

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На Тверском бульваре в Москве полностью потушен пожар, который разгорелся на крыше здания, где располагаются рестораны «Пушкин» и «Турандот». Об этом сообщает МЧС.
В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре по адресу Тверской бульвар, дом 26 поступило в 18. 35.
В настоящее время огонь полностью потушен, сотрудники МЧС проверят помещения гревшего здания. Уточняется, что площадь возгорания не превысила 40 квадратных метров.
Напомним, 6 июля в Москве загорелось здание, где располагаются рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».
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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на крыше трехэтажного этажного административного здания», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 июля в Москве загорелось здание, где располагаются рестораны «Пушкинъ» и «Турандот».
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Элина Позднякова