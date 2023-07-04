Пожар на Лужской ТЭЦ в Новгороде распространился на 2300 квадратов

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Площадь пожара на Лужской ТЭЦ в Великий Новгороде превысила площадь 2300 квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России пишет РИА Новости.
«Площадь пожара в Великом Новгороде составляет 2,3 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства.
Также очевидцы сообщили о громком хлопке. На месте уже работают оперативные службы.
Уточняется, что в здании находился завод по производства бытовой химии «Аист». На месте возгорания уже работают оперативные службы, задействованы 32 пожарных специалиста. Информация о пострадавших уточняется.
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Андрей Гаврилов