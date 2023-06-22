Пожар на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы локализовали

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На юге Москвы локализовали пожар на мусоросортировочном комплексе
На юге Москвы экстренные службы локализовали пожар на мусоросортировочном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в московском районе Чертанове загорелся мусоросортировочный комплекс, пламя разошлось уже на 900 метров квадратных.
О крупном пожаре на улице Подольских Курсантов стало известно днём в четверг, 22 июня. По словам очевидцев, эпицентр возгорания находится на мусоросортировочного комплекса. Сотрудники МЧС сразу выехали на место происшествия.
Кроме того, мощный пожар разгорелся на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области.
Уточняется, что о возгорании на складе с посудой и электротехникой стало известно в четверг, 22 июня, в 06:34 по московскому времени. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
О крупном пожаре на улице Подольских Курсантов стало известно днём в четверг, 22 июня. По словам очевидцев, эпицентр возгорания находится на мусоросортировочного комплекса. Сотрудники МЧС сразу выехали на место происшествия.
Кроме того, мощный пожар разгорелся на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области.
Уточняется, что о возгорании на складе с посудой и электротехникой стало известно в четверг, 22 июня, в 06:34 по московскому времени. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метро.
Андрей Гаврилов