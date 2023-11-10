Пожар на подмосковном складе ликвидировали

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На складе в Ленинском городском округе Подмосковья ликвидировали пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», – приводит «АГН Москва» сообщение пресс-службы.
Пожар случился на складе компании «Газдевайс», которая занимается производством счётчиков газа в Ленинском городском округе. На место пожара готовится вылетать вертолёт. Площадь возгорания составляла 2 тысячи кв. м.
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