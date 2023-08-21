Пожар на складе в Ногинске локализовали на площади 4,3 тыс «квадратов»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Ногинске удалось локализовать пожар складе с лакокрасочными изделиями. Его площадь превысила 4,3 тыс кв метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Там отметили, что два вертолёта Ка-32 с водосливными устройствами совершили 69 сбросов 345 тонн воды.
В ведомстве отметили, что пожар сейчас тушат более 130 человек и 38 единиц техники.
Ранее в подмосковном Минэкологии информировали, что превышений концентрации загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на складе лакокрасочных изделий в городском округе Богородский нет.
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В ведомстве отметили, что пожар сейчас тушат более 130 человек и 38 единиц техники.
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К тушению пожара на складе в Богородском привлекли два вертолёта МЧС
Лора Луганская