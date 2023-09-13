Пожар на складском помещении в Петербурге локализовали

Фото: Фотобанк МО
Пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Санкт-Петербурге, где произошло возгорание картонной упаковки на площади в 800 квадратных метров, был успешно локализован, информирует телеграм-канал МЧС региона.
На данный момент нет информации о пострадавших в результате этого пожара.
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