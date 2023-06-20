Пожар на стройплощадке в центре Москвы ликвидирован

Фото: Фотобанк Московской области
ГУ МЧС по Москве: Пожар на Новосущевской улице в Москве ликвидирован
Пожар в центре Москвы на стройплощадке, расположенной по улице Новосущевской, ликвидирован. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на столичное управление МЧС.
Уточняется, что возгорание было потушено на площади 50 кв. м.
Информация о пострадавших отсутствует. Люди, которые находились в здание на момент возгорания, были вовремя эвакуированы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Краснодарском крае в результате ДТП на трассе погибли три человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уточняется, что возгорание было потушено на площади 50 кв. м.
«В 22:33 пожар локализован на площади 50 кв.м. В 22:34 пожар полностью ликвидирован», — цитирует издание сообщение экстренных служб.
Информация о пострадавших отсутствует. Люди, которые находились в здание на момент возгорания, были вовремя эвакуированы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Краснодарском крае в результате ДТП на трассе погибли три человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян