Пожар на территории Краснодарского НПЗ потушен

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ГУ МЧС сообщило, что пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре ликвидирован
Пожар, произошедший на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, полностью потушен. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС.
По информации ведомства, пожар охватил площадь около 20 квадратных метров, причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Известно, что на территории НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа. Пожарному расчету удалось полностью ликвидировать возгорание. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Издание отмечает, что Афипский НПЗ находится в 15 км от Краснодара и является старейшим предприятием данной отрасли.
Ранее «Радио 1» сообщало о пожаре в здании завода Ростсельмаша в Ростове-на-Дону.
По информации ведомства, пожар охватил площадь около 20 квадратных метров, причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Известно, что на территории НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа. Пожарному расчету удалось полностью ликвидировать возгорание. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее «Радио 1» сообщало о пожаре в здании завода Ростсельмаша в Ростове-на-Дону.
Анастасия Крестьянова