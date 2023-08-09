Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали

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Пожар на заводе в Сергиевом Посаде, на котором сегодня прогремел мощный взрыв, удалось ликвидировать на площади в 400 квадратных метров, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ в интервью «РИА Новости».
«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Напомним, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
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Евгения Парфентьева