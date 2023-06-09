Пожар потушили на площади 250 квадратных метров на юго-востоке Москвы

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Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 15 часов дня. Происшествие произошло в административном здании, расположенном по адресу: второй Южнопортовый проезд, дом 26а, строение 16. Загорелся утеплитель в подкровельном пространстве.
Информации о пострадавши нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.